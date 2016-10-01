Spor Topo Süper Lig'in 6. hafta maçında Trabzonspor, Kardemir Karabükspor deplasmanındaydı. Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta bordo-mavililer sahadan 4-0 yenik ayrıldı ve bu sezon 4. mağlubiyetini almış oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Karabükspor, 52'de Yatabare, 62'de Latovlevici, 73'te Traore ve 85'te Zeki Yavru'nun (K.K.) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapattı.

Bu sonucun ardından Trabzonspro 6. hafta sonunda 6 puanda kalırken, Karabükspor puanını 9'a yükseltti.