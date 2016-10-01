Bozgun!
Trabzonspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 4-0 yenildi.
Spor Topo Süper Lig'in 6. hafta maçında Trabzonspor, Kardemir Karabükspor deplasmanındaydı. Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta bordo-mavililer sahadan 4-0 yenik ayrıldı ve bu sezon 4. mağlubiyetini almış oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Karabükspor, 52'de Yatabare, 62'de Latovlevici, 73'te Traore ve 85'te Zeki Yavru'nun (K.K.) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapattı.
Bu sonucun ardından Trabzonspro 6. hafta sonunda 6 puanda kalırken, Karabükspor puanını 9'a yükseltti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:22
- Ceza sahasına orta yağdırdılar
Toplam 4
Yorum
şenol hoca aboubakarı kazanacam diye cenki bitirecek cenk gomezin arkasında bekledi ama gomezin kalitesi ve geçmişte neler yaptığı belliydi aboubakar bugune kadar ne yapmis ki her hafta gol atan cenk bekliyor bu adam oynuyor oynatıyorsan mantıklı bir açıklaması olmalı ama 5-6 maçtır biz bişey goremedik nedense
- Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar
Toplam 12
Yorum
Fevzi Saçlı Ukalalık yapanlara şunu hatırlatmak gerekir " Her aferine koşan tazının ayağı çabuk kırılır" Hayat şımarıklığı asla affetmez.
- A Milli Takım kadrosunu beğendi!
Toplam 22
Yorum
asss Arda yaz ayıyla beraber 7 ay futbol oynamadı fatih terim onu kadroya aldı bu adam hala formsuzken şampiyonayada alındı peki şimdi yok
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