 Bozgun! – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bozgun!

    Bozgun!

    , deplasmanda Kardemir 'a 4-0 yenildi.

    Topo Süper Lig'in 6. hafta maçında , Kardemir deplasmanındaydı. Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta bordo-mavililer sahadan 4-0 yenik ayrıldı ve bu sezon 4. mağlubiyetini almış oldu.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Karabükspor, 52'de Yatabare, 62'de Latovlevici, 73'te Traore ve 85'te Zeki Yavru'nun (K.K.) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapattı.

    Bu sonucun ardından Trabzonspro 6. hafta sonunda 6 puanda kalırken, Karabükspor puanını 9'a yükseltti.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:22
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