Manisa'da sessiz gece
Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçın 7. dakikasında sağ tarafta Aydın Karabulut, topu Stancu ile buluşturdu. Stancu'nun pasında Khalili'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı. 36'da sol kanattan gelişen Akhisar Belediyespor atağında Rodallega'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Vaz Te'nin vuruşunu kaleci Hopf topu kontrol etti. 43. dakikada Akhisar Belediyespor, ceza sahası sol çaprazından Rodallega ile serbest vuruş kullandı. Rodallega'nın vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 45+4. dakikada Akhisar Belediyespor, sol köşe gönderine yakın serbest vuruş kullandı. Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Lopep'in vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Hopf, topu son anda kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Temsposu düşük oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında en ciddi pozisyon 80. dakikada Gençlerbirği'nden geldi. Derinlemesine atılan topa koşan Vedat Muriqi, kalecinin atıldığı pozisyonda aşırttığı top auta çıktı. Kalan bölümde iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca Süper Lig'de 6. hafta golsüz beraberlikle açıldı.
4 maçtır gol atamayan Akhisar Belediyespor, bu sonuçla puanını 5'e çıkartırken, Gençlerbirliği ise puanını 10'a çıkarttı.e sahadan ayrıldı. Geçen sezon Manisa'da rakibini 1-0 yenen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Temsposu düşük oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında en ciddi pozisyon 80. dakikada Gençlerbirği'nden geldi. Derinlemesine atılan topa koşan Vedat Muriqi, kalecinin atıldığı pozisyonda aşırttığı top auta çıktı. Kalan bölümde iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca Süper Lig'de 6. hafta golsüz beraberlikle açıldı.
4 maçtır gol atamayan Akhisar Belediyespor, bu sonuçla puanını 5'e çıkartırken, Gençlerbirliği ise puanını 10'a çıkarttı.e sahadan ayrıldı. Geçen sezon Manisa'da rakibini 1-0 yenen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:59
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