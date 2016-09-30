Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlayacak

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışamayan lacivert-beyazlı ekip, Kayserispor 'u yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ardından göreve gelen Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarından mağlup ayrılan Kasımpaşa, 5 maçta aldıkları 1 puanla ligde son sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, ligdeki tek puanını 2. haftada iç sahada oynadığı Adanaspor maçında 1-1'lik sonuçla elde etmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak, puan cetvelinde alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

- Savunmalar alarm veriyor

Kasımpaşa ve Kayserispor, 5. hafta itibarıyla ligin en çok gol yiyen takımları durumunda bulunuyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor'a 1-0 yenilerek ligde yediği gol sayısı 12'ye yükselen lacivert-beyazlılar, en çok gol yiyen takım konumunda. Geçen hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçında kalesinde 1 gol gören Kayserispor ise 10 golle lacivert-beyazlıların ardından en çok gol yiyen ikinci ekip oldu.

Öte yandan Kasımpaşa ve Kayserispor, ilk 5 haftada oynadıkları maçlarda rakiplerine karşı kalelerini gole kapatamadı.

- Son maç Kayserispor'un

Spor Toto Süper Lig'de, 2015-2016 sezonunda iki takım arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan son karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

Rakibine karşı evinde son galibiyetini 2013-2014 sezonunda 3-1'lik skorla alan lacivert-beyazlılar, bu maçtan sonra oynadığı üçü resmi biri hazırlık maçı olmak üzere 4 mücadelede sarı-kırmızılara üstünlük kuramadı.

2013-2014 ve 2014-201515 sezonlarında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, ikinci maçta ise rakibine 2-1 mağlup oldu.

Ayrıca iki takım arasında sezon başında yapılan hazırlık maçını Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Sadiku ve Koita'nın Kayserispor karşılaşmasında oynamaları beklenmiyor.