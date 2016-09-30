Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ardından göreve gelen Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarından mağlup ayrılan Kasımpaşa, 5 maçta aldıkları 1 puanla ligde son sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, ligdeki tek puanını 2. haftada iç sahada oynadığı Adanaspor maçında 1-1'lik sonuçla elde etmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak, puan cetvelinde alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Kasımpaşa ile Kayserispor arasında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- Savunmalar alarm veriyor
Kasımpaşa ve Kayserispor, 5. hafta itibarıyla ligin en çok gol yiyen takımları durumunda bulunuyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor'a 1-0 yenilerek ligde yediği gol sayısı 12'ye yükselen lacivert-beyazlılar, en çok gol yiyen takım konumunda. Geçen hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçında kalesinde 1 gol gören Kayserispor ise 10 golle lacivert-beyazlıların ardından en çok gol yiyen ikinci ekip oldu.
Öte yandan Kasımpaşa ve Kayserispor, ilk 5 haftada oynadıkları maçlarda rakiplerine karşı kalelerini gole kapatamadı.
- Son maç Kayserispor'un
Spor Toto Süper Lig'de, 2015-2016 sezonunda iki takım arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan son karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.
Rakibine karşı evinde son galibiyetini 2013-2014 sezonunda 3-1'lik skorla alan lacivert-beyazlılar, bu maçtan sonra oynadığı üçü resmi biri hazırlık maçı olmak üzere 4 mücadelede sarı-kırmızılara üstünlük kuramadı.
2013-2014 ve 2014-201515 sezonlarında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, ikinci maçta ise rakibine 2-1 mağlup oldu.
Ayrıca iki takım arasında sezon başında yapılan hazırlık maçını Kayserispor 1-0 kazanmıştı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Sadiku ve Koita'nın Kayserispor karşılaşmasında oynamaları beklenmiyor.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:58
- Kartal rota değiştirdi
Toplam 6
Yorum
tsahmet07 rotasyon çok efor sarfeden ve aralıksız oynayan oyunculara uygulanmalı, tosic çok iyi ama çok yüklenildi bir maç dinlendirilip rhodolfo oynamalı
- Talisca-Aboubakar, Sosa-Gomez’i arattı
Toplam 6
Yorum
tsahmet07 geçen sezon başında da gomez sosa iyi değildi, bi kaç maç sonra konuşmak gerekir, ama bence de aboubakar gomezi aratacak, bony, dzeko tarzı birisi alınmalıydı
- Evde yerim çok!
Toplam 2
Yorum
maho yönetim bu sene bilet fiyatlarinda hatiri sayilir bir indirim yapip sürümden kazanmali 52 bin kisi ile rakipleri dagitiriz sampiyonluk gelir
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