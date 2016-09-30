Fırtına 9'a 3 üstün
Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maçla lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 16 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9'a 3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.
Karabük'te oynanan maçlar
İki takım arasında Karabük'te oynanan 8 maçta iki ekibin de 2'şer galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 11 gol atarken, kırmızı-lacivertli ekip ise 9 gol kaydetti.
Yanal'ın Kardemir Karabükspor istatistiği
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 6 lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere farklı takımların başında 8 kez çıktı. Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi yönettiği dönemlerde Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın takımları rakip kaleye 21 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.
İki takım da aynı puana sahip
Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor ligde aynı puanlara sahip. Kardemir Karabükspor 6 puan ile 10. sırada yer alırken, aynı puana sahip Trabzonspor averajla rakibinin gerisinde yer alıyor. Müsabakada kazanan takım puanını 9'a çıkartacak olurken, puan sıralamasındaki yerinde değiştirerek üst basamaklara doğru tırmanacak.
Karabük'te oynanan maçlar
İki takım arasında Karabük'te oynanan 8 maçta iki ekibin de 2'şer galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 11 gol atarken, kırmızı-lacivertli ekip ise 9 gol kaydetti.
Yanal'ın Kardemir Karabükspor istatistiği
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 6 lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere farklı takımların başında 8 kez çıktı. Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi yönettiği dönemlerde Yanal, Kardemir Karabükspor'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın takımları rakip kaleye 21 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.
İki takım da aynı puana sahip
Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor ligde aynı puanlara sahip. Kardemir Karabükspor 6 puan ile 10. sırada yer alırken, aynı puana sahip Trabzonspor averajla rakibinin gerisinde yer alıyor. Müsabakada kazanan takım puanını 9'a çıkartacak olurken, puan sıralamasındaki yerinde değiştirerek üst basamaklara doğru tırmanacak.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
arsen l. BJK yi kimse yenemeyecektir.İtalya da berberlik,İstanbulda galibiyet..Ama Benfica ve D.Kiev maçları da berabere biter...Yani...BJK en az 8 puana ulaşır...
- Portakal orda kal
Toplam 3
Yorum
Kar Fb dün akşam bir Avrupalı gibi oynadı. Bu futbolu devam ettirirse Türkiye liginin tozunu atar. Tebrikler...
- Portakal orda kal
Toplam 3
Yorum
taraftar7 Dün demiştim yenilmeyen takım yoktur FENERBAHÇE ile karşılaşmamış takım vardı diye nitekim öyle oldu
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