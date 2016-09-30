Beşiktaş rakibine fark attı
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.
Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 1-0, Rize'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.
- Çaykur Rizespor 10 maçtır kazanamıyor
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 10 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 10 maçtan 6'sını yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.
- Rize'deki maçlar
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan lig maçlarında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, deplasmanda 8 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 20, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.
Bu arada, 1987-1988 sezonunda Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Rize'de oynanması gereken maç, Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.
- Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.
Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 59. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:27
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Toplam 3
Yorum
Apaçık Sezon başında buraya yazmıştım bu bjk bu sene şampiyon olamaz 10 numara ve forvet sıkıntıları var diye.
- Portakal orda kal
Toplam 4
Yorum
Fenerbahçe Dün oynadıkları oyun gibi sürekli disiplinli, presli ve herkes istekli oynarsa Fenerbahçe Türkiye Liginin favorisi olur, Avrupada da yarı finale rahat çıkar. Umuduzum şampiyonluklar
- Gözler Terim'de
Toplam 1
Yorum
tt bilalide alması lazım bence feyenordan..
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