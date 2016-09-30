 Beşiktaş rakibine fark attı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    rakibine fark attı

    Beşiktaş rakibine fark attı

    ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.

    İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 19'unu , 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 54 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.

    Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 1-0, Rize'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.

    - Çaykur Rizespor 10 maçtır kazanamıyor

    Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 10 maçtır yenemiyor.

    Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 10 maçtan 6'sını yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

    - Rize'deki maçlar

    Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan lig maçlarında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.

    Beşiktaş, deplasmanda 8 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 20, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.

    Bu arada, 1987-1988 sezonunda Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Rize'de oynanması gereken maç, Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

    - Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

    Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

    Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 59. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş rakibine fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.