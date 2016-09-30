Beşiktaş rakibine fark attı

İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 19'unu Beşiktaş , 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 54 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.

Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 1-0, Rize'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.

- Çaykur Rizespor 10 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 10 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 10 maçtan 6'sını yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

- Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan lig maçlarında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 8 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 20, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Rize'de oynanması gereken maç, Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

- Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 59. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.