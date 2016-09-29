İşte 6. hafta hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Yarın:
20.00 Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
1 Ekim Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Ali Palabıyık
16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
19.00 Gaziantepspor-Bursaspor: Tolga Özkalfa
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
2 Ekim Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Galatasaray-Antalyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Adanaspor: Barış Şimşek
19.00 Osmanlıspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:39
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 2
Yorum
ada favori beşiktaş ilk galibiyetimizi italya'da alacğımıza inanıyorum
- Rize’ye karşı yok
Toplam 1
Yorum
karakartal G.gönül çok önemli bir oyuncumuz.Uzun lig maratonunda onun gibi tecrübeli,yetenekli,etkili oyuncuya çok ihtiyacımız olacak.
- Zafer gecesi olsun
Toplam 11
Yorum
FanatikBaba Kuyt akşama bizimkilere Fenerbahçe ruhunu gösterir ve hepsinden vallahi fazla koşar :)
İşte 6. hafta hakemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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