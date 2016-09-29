 İşte 6. hafta hakemleri – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    İşte 6. hafta hakemleri

    İşte 6. hafta hakemleri

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 -: Fırat Aydınus

    1 Ekim Cumartesi:

    16.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Ali Palabıyık

    16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

    19.00 Gaziantepspor-Bursaspor: Tolga Özkalfa

    19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

    2 Ekim Pazar:

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

    16.00 Galatasaray-Antalyaspor: Özgür Yankaya

    19.00 Atiker Konyaspor-: Barış Şimşek

    19.00 Osmanlıspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:39
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