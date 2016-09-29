6. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta, yarın oynanacak Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.
Yarın:
20.00 Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
1 Ekim Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Alanya Oba)
16.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom Arena)
19.00 Atiker Konyaspor-Adanaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:53
- Gecenin maçı Atletico'nun
Toplam 1
Yorum
tsahmet07 kadro kalitesi city united chelsea barca madridin altında ama performans hepsinden iyi, simeone dünyanın en iyi t.direktörüdür.
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 üstüste oynuyor çok zorluyor sakatlık olabilir, artık rize maçında 1 maç dinlendirilmeli yerine rodolfho oynamalı
- Zafer gecesi olsun
Toplam 9
Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
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