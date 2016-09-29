 6. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    6. hafta heyecanı başlıyor

    6. hafta heyecanı başlıyor

    Toto Süper Lig'de 6. hafta, yarın oynanacak - maçıyla başlayacak.

    Toto Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 - (Manisa 19 Mayıs)

    1 Ekim Cumartesi:

    16.00 -Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    19.00 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak)

    19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

    2 Ekim Pazar:

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Alanya Oba)

    16.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom Arena)

    19.00 Atiker Konyaspor-Adanaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:53
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