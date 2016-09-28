Rıza Çalımbay'ın acı günü
Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay vefat etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay vefat etti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 73 yaşındaki Bektaş Çalımbay, İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Bektaş Çalımbay için yarın Etiler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze, 30 Eylül Cuma günü uçakla Sivas'a götürülecek ve Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:53
- Advocaat'ın işi çok zor
Toplam 3
Yorum
misafir şampiyon yapacak takımı güvenin kaliteli ve tecrübeli hoca.
- İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Toplam 2
Yorum
şırnaklı hayde türkiye yi zafere boğun şampiyon fenerbahçe 2,,1 kazanırız.şampiyon fenerbahçe
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
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Yorum
bjk35 gökhan sürekli sakatlanan bir oyuncu olabilir ama kimse yanlış transfer demesin gökhan gönül iyi bir sağ bektir ve beck sakatlandığında yerine oynayabilecek en iyi alternatiftir, sadece gs maçında brumayı tutamadı onuda tutamaması zaten normal biri 20li yaşlarda diğeri 32 yaşına gelmiş aralarında dağlar kadar hız farkı var aynı yaşta olsalar bile brumayı tutamazdı gökhan ve beck olsa beckte tutamazdı zaten. geçen sene beck 1-2 maça çıkamadığında yerine sağ bek oynayan tosiçinde neler yaptığını biliyoruz o yüzden gökhan gönül beşiktaş için iyi bir transferdir
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