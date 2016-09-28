 Rıza Çalımbay'ın acı günü – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Rıza Çalımbay'ın acı günü

    Rıza Çalımbay'ın acı günü

    Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay vefat etti.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay vefat etti.

    Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 73 yaşındaki Bektaş Çalımbay, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

    Bektaş Çalımbay için yarın Etiler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze, 30 Eylül Cuma günü uçakla Sivas'a götürülecek ve Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:53
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