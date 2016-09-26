 Adanaspor galibiyetle tanıştı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    galibiyetle tanıştı

    Adanaspor galibiyetle tanıştı

    Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanışı nefesleri kesti. Tam bir gol düellosunun yaşandığı maçta , Aytemiz 'u 3-2 mağlup etti.

    Maçta gol perdesini 27. dakikada Tewvik Altındağ açarken 'un cevabı gecikmedi. 30. dakikadaki karambolde Abdoulaye Ba skorda dengeyi getirdi. Ancak 45+2'de sahneye çıkan Gueye, 'u soyunma odasına 2-1 önde götürdü. İlk yarıdaki gol yağmuru 2. yarıda da devam etti. Dakikalar 55'i gösterirken sahneye çıkan Donald Guerrier, harika bir golle Alanyaspor'a 2-2'lik eşitliği getirdi. Ancak pes etmeyen , 64'te Cem Özdemir'le yeniden öne geçti.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müthiş maç Adanaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Adanaspor 5 puana yükselirken, Alanyaspor 7 puanda kaldı.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:17
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