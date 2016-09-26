Adanaspor galibiyetle tanıştı

Maçta gol perdesini 27. dakikada Tewvik Altındağ açarken Alanyaspor'un cevabı gecikmedi. 30. dakikadaki karambolde Abdoulaye Ba skorda dengeyi getirdi. Ancak 45+2'de sahneye çıkan Gueye, Adanaspor'u soyunma odasına 2-1 önde götürdü. İlk yarıdaki gol yağmuru 2. yarıda da devam etti. Dakikalar 55'i gösterirken sahneye çıkan Donald Guerrier, harika bir golle Alanyaspor'a 2-2'lik eşitliği getirdi. Ancak pes etmeyen Adanaspor, 64'te Cem Özdemir'le yeniden öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müthiş maç Adanaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Adanaspor 5 puana yükselirken, Alanyaspor 7 puanda kaldı.