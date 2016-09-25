 Kayseri nefes aldı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kayseri nefes aldı

    Kayseri nefes aldı

    Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

    Ligde oynanan 5. hafta karşılaşmasında , Kadir Has Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı.

    Özgür Yankaya'nın yönettiği ve saat 13.30'da başlayan maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Samba Sow ve 34. dakikada Wellington atarken Çaykur Rizespor'un tek golü 87. dakikada Jakob Jantscher'den geldi.

    Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 5'e yükseltirken Çaykur Rizespor 4 puanda kaldı.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:51
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