F.Bahçe kafayı kullandı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda Gaziantepspor'u konuk etti. Kasımpaşa karşısındaki 5-1'lik galibiyetle kötü gidişe son veren sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın ekibi Gaziantepspor karşısında 3 puanı 2 golle alarak galibiyet serisi başlattı. Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerin altında Emenike (22') ve Josef de Souza'nın (85') imzası olsa da iki golün de asistini yapan Jeremain Lens gecenin kahramanlarından oldu. Gaziantepspor'un tek golünü Nabil Ghilas (80') kaydetti. Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sarı Kanaryalar 7 puanla 7. sırada yer aldı. G.Antepspor ise 4 puanla 14. sırada kaldı.

EMENIKE'DEN KAFA GOLÜ

Karşılaşmada gol perdesini Nijeryalı Emenike araladı. 22. dakikada sol kanattan Jeremain Lens'in kullandığı serbest vuruşta Emenike kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı.



POZİSYONLAR ÜST ÜSTE KAÇTI

Maçın ikinci yarısında Gaziantepspor savunmasında çok büyük boşluklar bulan Fenerbahçe, özellikle Volkan Şen ile fırsatlar üst üste yakaladı ancak G.Antepspor'un direncini kıracak ikinci golü atmakta zorlanınca konuk ekip maça ortak oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Teknik direktör Dick Advocaat 72. dakikada oyuna müdahale etti. Volkan Şen'i kenara gelirken Mouusa Sow oyuna dahil oldu. Ozan Tufan'ın yerine ise Alper Potuk girdi.

KADIKÖY'DE SOĞUK DUŞ!

Fildişili hücumcu Angan'ın girmesiyle oyunu dengeleyen ve Fenerbahçe kalesine beraberlik golü için yüklenen Gaziantepspor, 80'de skoru 1-1'e getiren golü buldu. Kjaer'den sıyrılıp ceza sahasına giren Nabil Ghilas, yerden vuruşla topu ağlara gönderdi.

JOSEF DE SOUZA GALİBİYETİ GETİRDİ

Kadıköy'ü ayağa kaldıran gol 85'te Josef de Souza'dan geldi. İlk golün de asistini yapan Lens'in köşe vuruşundan ortasına kafa vuruşunu yapan Josef de Souza sarı-lacivertlileri yeniden öne geçirdi. Brezilyalı oyuncu, geçen hafta Kasımpaşa maçında da bir gol sevinci yaşamıştı. Maç bu golle 2-1 sona erdi.

ADVOCAAT KAZANAN 11'İ BOZMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantepspor karşısında kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adcovaat, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 5-1 kazanan kadrosunu sahaya sürdü.

Kalede Volkan Demirel'i oynatan Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü Gregory Van der Wiel, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Sarı-lacivertlilerde orta saha üçlüsü Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Josef de Souza'dan kuruldu. Forvet üçlüsünün kenarlarında Volkan Şen ile Jeremain Lens forma giyerken, ileri uçta son haftanın formda ismi Emmanuel Emenike, şans buldu.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Fabiano Ribeiro, Alper Potuk, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Miroslav Stoch, şans bekledi.

VAN PERSIE YİNE KADRODA YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, vatandaşı Robin van Persie'yi geçen hafta olduğu gibi yine maç kadrosuna almadı.

Hollandalı futbolcu, 1 hafta aradan sonra dün yapılan son çalışmaya katılmasına rağmen 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Advocaat, Van Persie'nin yanı sıra Salih Uçan ile Aatıf Chahechouhe'ya da kadroda yer vermedi. Salih ve Chahechouhe, geçen hafta Kasımpaşa karşısında da 18 kişilik maç kadrosuna alınmamıştı.

Sarı-lacivertli takımda Advocaat'ın tercihleri dışında tek eksik ise Jose Fernandao oldu. Brezilyalı forvet, sakatlığından dolayı Gaziantepspor maçını da kaçırdı.

İSMAİL KARTAL 484 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 484 gün sonra Kadıköy'e bu sefer rakip olarak geldi.

Fenerbahçe'de 2010-2014 yılları arasında teknik direktörler Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Kartal, 2014-2015 sezonunda ise sarı-lacivertlilerin teknik patronluğunu üstlenmişti.

Söz konusu sezonu 2. sırada bitiren Kartal, 5 yıl görev aldığı Fenerbahçe'yle son maçına Kadıköy'de 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında çıktı. Kartal, 16 ay sonra Kadıköy'ün çimlerine Gaziantepspor'un başında Fenerbahçe'ye rakip takım teknik direktörü olarak ayak bastı.

FUTBOLCULAR ESKİ TEKNİK DİREKTÖRLERİYLE HASRET GİDERDİ

Fenerbahçeli futbolcular maçtan önce eski teknik direktörleri İsmail Kartal'la hasret giderdi.

Karşılaşma başlamadan önce Fenerbahçe'de 5 yıl görev yapan Kartal'ın yanına giden bazı sarı-lacivertli futbolcular, eski teknik direktörlerine sarılarak başarılar diledi.

KARTAL DA DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Gaziantepspor Teknik Direktörü Kartal, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları Medipol Başakşehir maçının kadrosunu bozmadı.

Kartal, 1-0 kaybettikleri maçın kadrosunda değişikliğe gitmedi. Böylelikle her iki takım da geçen hafta sahaya çıktıkları ilk 11'lerle mücadeleye başladı.

TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantepspor karşısında takımlarına destek verdi.

Tribünlerde büyük boşluklar göze çarpmasına rağmen statta yer alan 25 bin sarı-lacivertli taraftar, geçen hafta alınan farklı galibiyetin de moraliyle takımlarına sevgi gösterilerine bulundu.

Kasımpaşa deplasmanında futbolculara tribüne çağırmayan taraftarlar bu sefer oyuncularını tek tek yanlarına davet ederek alkışladı.

Öte yandan, Gaziantepspor'un 10 taraftarı da deplasman tribününde takımlarına destek oldu.