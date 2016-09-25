 Bursaspor zirveye yürüyor! – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    zirveye yürüyor!

    Bursaspor zirveye yürüyor!

    Süper Lig 5. hafta maçında evinde 'yı 1-0 mağlup etti.

    Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesine , Timsah Arena'da 'yı konuk etti.

    Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta ev sahibi 'a 3 puanı getiren golü 62. dakikada Cristobal Jorquera kaydetti.

    Bursaspor'da 70. dakikada sarı kart gören İsmail Konuk, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşirken ligin son sırasına demir atan Kasımpaşa 1 puanda kaldı.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:59
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