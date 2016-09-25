 19.00 | Fenerbahçe - Gaziantepspor – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    19.00 | -

    19.00 | Fenerbahçe - Gaziantepspor

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 5. hafta mücadelesinde , Şükrü Saracoğlu'nda 'u konuk ediyor.

    Kasımpaşa galibiyetiyle kendine gelen Kanarya, Kadıköy'de G.Antep'i ağırlıyor. İlk 3 haftada sadece 1 puan alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, geçen hafta Kasımpaşaspor'u 5-1 yenerek galibiyetle tanışmıştı. Kanarya'da hedef 'u da devirerek çıkışa geçmek. Bu sezon sahasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp Bursaspor'a 1-0 yenilen , Ülker Stadı'nda da siftah yaparak taraftarını bu kez sevindirmek istiyor. Konuk Gaziantepspor ligin ilk 4 haftasında 4 puan topladı.



    STAT: Ülker
    SAAT: 19.00
    FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Ozan, Josef de Souza, Volkan Şen, , Emenike.
    GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Raitoral, Elyasa, Barış, Van Hintum, Abdülkadir, Larsson, Kolar, Muhammed, İlhan, Ghilas.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
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