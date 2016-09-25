19.00 | Fenerbahçe - Gaziantepspor

Kasımpaşa galibiyetiyle kendine gelen Kanarya, Kadıköy'de G.Antep'i ağırlıyor. İlk 3 haftada sadece 1 puan alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, geçen hafta Kasımpaşaspor'u 5-1 yenerek galibiyetle tanışmıştı. Kanarya'da hedef Gaziantepspor'u da devirerek çıkışa geçmek. Bu sezon sahasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp Bursaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda da siftah yaparak taraftarını bu kez sevindirmek istiyor. Konuk Gaziantepspor ligin ilk 4 haftasında 4 puan topladı.







STAT: Ülker

SAAT: 19.00

FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Ozan, Josef de Souza, Volkan Şen, Lens, Emenike.

GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Raitoral, Elyasa, Barış, Van Hintum, Abdülkadir, Larsson, Kolar, Muhammed, İlhan, Ghilas.