 Trabzonspor son saniye golüyle kazandı – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    son saniye golüyle kazandı

    Trabzonspor son saniye golüyle kazandı

    Geçtiğimiz sezon aldığı seyircisiz oynama cezası sona eren , taraftarı önünde çıktığı ilk maçta Atiker Konyaspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.

    Geçtiğimiz sezon ligin 30. haftasında Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama, 1 maç da tribün cezası alan bordo-mavililer, taraftarı önünde çıktığı ilk maçta son saniyede bulduğu golle 1-0 kazandı.

    ERSUN YANAL TRİBÜNE GÖNDERİLDİ
    Ersun Yanal'ın maçın ikinci yarısında karşılaşmanın hakemi tarafından tribüne gönderildiği mücadelede bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada serbest vuruştan Yusuf Erdoğan attı.

    KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEDİLER
    Bu sonucun ardından geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti olan , kötü gidişata 'dur' dedi ve bu sezon ikinci kez sahadan 3 puanla ayrılmış oldu.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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