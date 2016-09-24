Trabzonspor son saniye golüyle kazandı

Geçtiğimiz sezon ligin 30. haftasında Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama, 1 maç da tribün cezası alan bordo-mavililer, taraftarı önünde çıktığı ilk maçta son saniyede bulduğu golle 1-0 kazandı.

ERSUN YANAL TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Ersun Yanal'ın maçın ikinci yarısında karşılaşmanın hakemi tarafından tribüne gönderildiği mücadelede bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada serbest vuruştan Yusuf Erdoğan attı.

KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEDİLER

Bu sonucun ardından geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti olan Trabzonspor, kötü gidişata 'dur' dedi ve bu sezon ikinci kez sahadan 3 puanla ayrılmış oldu.