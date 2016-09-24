Trabzonspor son saniye golüyle kazandı
Geçtiğimiz sezon aldığı seyircisiz oynama cezası sona eren Trabzonspor, taraftarı önünde çıktığı ilk maçta Atiker Konyaspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.
Geçtiğimiz sezon ligin 30. haftasında Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama, 1 maç da tribün cezası alan bordo-mavililer, taraftarı önünde çıktığı ilk maçta son saniyede bulduğu golle 1-0 kazandı.
ERSUN YANAL TRİBÜNE GÖNDERİLDİ
Ersun Yanal'ın maçın ikinci yarısında karşılaşmanın hakemi tarafından tribüne gönderildiği mücadelede bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada serbest vuruştan Yusuf Erdoğan attı.
KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEDİLER
Bu sonucun ardından geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti olan Trabzonspor, kötü gidişata 'dur' dedi ve bu sezon ikinci kez sahadan 3 puanla ayrılmış oldu.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:43
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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