Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı
Vodafone Arena'daki ilk derbi maçta Galatasaray ilk yarıyı Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, Marcelo ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve sezonun ilk derbisi bu sonuçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: 2-2
Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 1-0
- Puan durumu
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|5
|4
|1
|0
|9
|3
|6
|13
|2.
|BEŞİKTAŞ
|5
|3
|2
|0
|13
|6
|7
|11
|3.
|GALATASARAY
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|5
|11
|4.
|OSMANLISPOR
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|3
|9
|5.
|BURSASPOR
|4
|3
|0
|1
|6
|4
|2
|9
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|1
|7
|7.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|2
|6
|8.
|ATİKER KONYASPOR
|5
|1
|3
|1
|7
|6
|1
|6
|9.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|4
|2
|0
|2
|7
|6
|1
|6
|10.
|TRABZONSPOR
|5
|2
|0
|3
|3
|6
|-3
|6
|11.
|FENERBAHÇE
|4
|1
|1
|2
|8
|6
|2
|4
|12.
|GAZİANTEPSPOR
|4
|1
|1
|2
|1
|3
|-2
|4
|13.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|-4
|4
|15.
|ADANASPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|16.
|KAYSERİSPOR
|4
|0
|2
|2
|5
|9
|-4
|2
|17.
|ANTALYASPOR
|5
|0
|2
|3
|4
|8
|-4
|2
|18.
|KASIMPAŞA
|4
|0
|1
|3
|3
|11
|-8
|1
- Program
Yarın:
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor - Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor (Ülker)
19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)
26 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: AA
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:36
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Spor Toto Süper Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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