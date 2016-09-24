 Spor Toto Süper Lig'de görünüm – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki derbide , sahasında ile 2-2 berabere kaldı

    Vodafone Arena'daki ilk derbi maçta ilk yarıyı Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda , Marcelo ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve sezonun ilk derbisi bu sonuçla sona erdi.

    Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: 2-2

    Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 1-0

    - Puan durumu

    Spor Toto Süper Lig
    Takımlar O G B M A Y Av P
    -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 5 4 1 0 9 3 6 13
    2. BEŞİKTAŞ 5 3 2 0 13 6 7 11
    3. GALATASARAY 5 3 2 0 9 4 5 11
    4. OSMANLISPOR 5 2 3 0 7 4 3 9
    5. BURSASPOR 4 3 0 1 6 4 2 9
    6. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 2 1 1 6 5 1 7
    7. GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 3 0 5 3 2 6
    8. ATİKER KONYASPOR 5 1 3 1 7 6 1 6
    9. KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 2 0 2 7 6 1 6
    10. TRABZONSPOR 5 2 0 3 3 6 -3 6
    11. FENERBAHÇE 4 1 1 2 8 6 2 4
    12. GAZİANTEPSPOR 4 1 1 2 1 3 -2 4
    13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 5 1 1 3 3 6 -3 4
    14. ÇAYKUR RİZESPOR 4 1 1 2 2 6 -4 4
    15. ADANASPOR 4 0 2 2 2 4 -2 2
    16. KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 9 -4 2
    17. ANTALYASPOR 5 0 2 3 4 8 -4 2
    18. KASIMPAŞA 4 0 1 3 3 11 -8 1

    - Program

    Yarın:

    13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16.00 - Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor (Ülker)

    19.00 - Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

    26 Eylül Pazartesi:

    20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim)



    Kaynak: AA
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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