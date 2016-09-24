Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Vodafone Arena'daki ilk derbi maçta Galatasaray ilk yarıyı Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, Marcelo ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve sezonun ilk derbisi bu sonuçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: 2-2

Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 1-0

- Puan durumu

Spor Toto Süper Lig Takımlar O G B M A Y Av P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 5 4 1 0 9 3 6 13 2. BEŞİKTAŞ 5 3 2 0 13 6 7 11 3. GALATASARAY 5 3 2 0 9 4 5 11 4. OSMANLISPOR 5 2 3 0 7 4 3 9 5. BURSASPOR 4 3 0 1 6 4 2 9 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 2 1 1 6 5 1 7 7. GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 3 0 5 3 2 6 8. ATİKER KONYASPOR 5 1 3 1 7 6 1 6 9. KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 2 0 2 7 6 1 6 10. TRABZONSPOR 5 2 0 3 3 6 -3 6 11. FENERBAHÇE 4 1 1 2 8 6 2 4 12. GAZİANTEPSPOR 4 1 1 2 1 3 -2 4 13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 5 1 1 3 3 6 -3 4 14. ÇAYKUR RİZESPOR 4 1 1 2 2 6 -4 4 15. ADANASPOR 4 0 2 2 2 4 -2 2 16. KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 9 -4 2 17. ANTALYASPOR 5 0 2 3 4 8 -4 2 18. KASIMPAŞA 4 0 1 3 3 11 -8 1

- Program

Yarın:

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor - Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor (Ülker)

19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

26 Eylül Pazartesi:

20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim)