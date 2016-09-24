 "Sonuç, olanlardan çok da önemli değil" – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    "Sonuç, olanlardan çok da önemli değil"

    "Sonuç, olanlardan çok da önemli değil"

    Fatih Terim, derbiyi iki takım taraftarlarının da izlemesinin güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

    Direktörü Fatih Terim, Vodafone Arena'da ile 'ın karşı karşıya geleceği maçı izlemek için stada geldi. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Terim, Vodafone Arena'nın çok güzel bir stat olduğunu belirtirken, maça iki takım taraftarlarının alınmasının da çok güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

    Tecrübeli hoca ayrıca, "Maçın sonucu bu gece olanlardan çok da önemli değil" dedi.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:06
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