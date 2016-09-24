Sneijder'den ilginç tepki

Sahaya atılan yabancı maddeler arasında bulunan bir bozuk parayı eline alan Holandalı oyuncunun, yazı tura oynaması dikkati çekti.

Sneijder, daha sonra parayı saha kenarına attı. Sneijder, pek çok genç oyuncuya örnek olabilecek bu hareketi ile derbide gerilen ortamı yumuşatmayı başardı.



