 Sneijder'den ilginç tepki – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'den ilginç tepki

    Sneijder'den ilginç tepki

    Sarı-kırmızılı oyuncu Wesley , ilk yarıda tribünden gelen bir bozuk parayla yazı tura oynadı.

    Sahaya atılan yabancı maddeler arasında bulunan bir bozuk parayı eline alan Holandalı oyuncunun, yazı tura oynaması dikkati çekti.

    , daha sonra parayı saha kenarına attı. Sneijder, pek çok genç oyuncuya örnek olabilecek bu hareketi ile derbide gerilen ortamı yumuşatmayı başardı.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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