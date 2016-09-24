Sezonun ilk derbisinde puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. 11 Nisan 2016 tarihinde açılışı yapılan Vodafone Arena'daki ilk derbi niteliği taşıyan nefes kesen derbi Beşiktaş'ın geri dönüşüne sahne oldu.



Deplasman yasağının sona ermesinin ardından G.Saray taraftarının da yer aldığı derbide Galatasaray ilk yarıyı Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle 2-0 önde kapadı. Beşiktaş ikinci yarıda Marcelo ve Cenk Tosun'un golleriyle geri dönüşe imza attı ve böylece tarihi maçta puanlar paylaşıldı.

EREN ATTI VODAFONE ARENA'DA SOĞUK DUŞ

Galatasaray derbide 8. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle öne geçti. Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda Yasin vurdu. Direğe çarpan topa Beşiktaş savunması müdahale edemedi. Arka direkte topu önünde bulan Eren Derdiyok tek vuruşla golünü attı. Eren Derdiyok, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

22. dakikada Sneijder, orta sahada Olcay Şahan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

G.SARAY 2. GOLE YAKLAŞTI

Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda golü bulan sarı-kırmızılılar, üst üste kornerlerle 2. golü aradı. 28. dakikada Sneijder'in köşe vuruşundan ortasında kaleci Fabricio boşa çıktı. İlk golde olduğu gibi topu bir anda önünde bulan Eren bu kez hazırlıksız yakalandı ve farkı 2'ye çıkarma şansını harcadı.

SNEİJDER FIRSATI HARCADI

Gökhan İnler'in orta sahadaki hatasında topla Wesley Sneijder driplingle ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sneijder'in yerden şutunu Fabri ayağıyla çıkardı.

BRUMA ÖYLE BİR GOL ATTI Kİ...

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, 43. dakikada muhteşem bir golle skoru 2-0'a getirdi. Bütün Beşiktaş savunmasını peşine takan genç oyuncu, süratiyle siyah-beyazlıların arasından sıyrıldı ve ayak içi vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray devreye 2 farklı üstünlükle girdi.

MUSLERA VE DİREK..

Teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıda Aboubakar ve Talisca'yı oyuna sürdü, Oğuzhan ve Olcay Şahan'ı kenara aldı. Beşiktaş'ta 55. dakikada Quaresma sarı kart gördü. Farkı 1'e indirmek için yüklenen Beşiktaş'ta, 58. dakikada Atiba'nın ceza sahası çaprazından vuruşunde Muslera müdahale etti, direğe çarpan top tehlike bölgesinden uzaklaştı. 60'ta Anderson Talisca'nın frikik vuruşu üstten auta çıktı. Derbide üçüncü kart 65. dakikada Tolga Ciğerci'ye çıktı.

MARCELO'NUN GOLÜ GELDİ

Beşiktaş'ı umutlandıran gol 73. dakikada Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Guedes'ten geldi. Caner Erkin'in köşe vuruştan yaptığı ortaya iyi yükselen Marcelo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

RIEKERİNK'TEN MÜDAHALE

Maçta son 15 dakikaya girilirken Jan Olde Riekerink 2 değişiklik birden yaptı. Yasin'in Yeri'ne Josue, Sabri'nin yerine Cavanda oyuna dahil oldu.

CENK TOSUN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Beşiktaş, Vodafone Arena'da aradığı beraberlik golünü 79. dakikada Cenk Tosun'la buldu. Tosic'in doldurduğu topta Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 2-2

-MAÇTAN NOTLAR-

RIEKERINK KAZANAN 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da kadro değişmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmayarak takımını Beşiktaş derbisine çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçlarında da olduğu üzere, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma ve Eren Derdiyok 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Yedeklerde ise Cenk Gönen, Hamit Altıntop, Linnes, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Josue ve Cavanda kendisine yer buldu.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmamalarına rağmen Lukas Podolski ve Kolbeinn Sigthorsson da Vodafone Arena'ya gelerek bu önemli derbide arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

G.SARAY TARAFTARI VODAFONE ARENA'DA

Galatasaraylı taraftarlar, derbi maç için Vodafone Arena'da yerlerini aldı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarındaki maçlarda deplasmana taraftar götürme yasağının İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bu müsabaka öncesi kaldırılmasıyla, sarı-kırmızılı futbolseverler 5 yıl aradan sonra bir Beşiktaş derbisini deplasmanda takip etme şansı yakaladı.

Beşiktaş Kulübü tarafından konuk ekip taraftarlarına 2120 kişilik yer ayrılmasına karşın, güvenlik gerekçesiyle bu rakam 1900'e düşürüldü ve rakip takım izleyicileri için ayrılan yer tamamen doldu.