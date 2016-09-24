Sessiz açılış
Süper Lig’de 5. haftanın açılış maçında Antalyaspor, evinde ağırladığı Akhisar ile berabere kaldı. İki ekip de kötü gidişe “Dur” diyemedi.
Sezona pek iyi başlayamayan Antalyaspor ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de 5'inci haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmayınca iki takım da 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı: 0-0. Hafta içinde dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto'o'yu kadro dışı bırakarak gündeme gelen Antalyaspor, ilk yarıda etkili olan taraftı. İlk 45 dakikalık bölümde Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk, üç net gol pozisyonunda rakiplerine geçit vermedi. İkinci yarıda ise sahneye Antalyaspor kalecisi çıktı. Fornezzi de iki net fırsatta kalesini gole kapattı.
İKİSİ DE GALİBİYETE HASRET
İki kalecinin mükemmel bir performans ortaya koyduğu maçta beraberlik ne Antalya'ya yaradı, ne Akhisar'a... Geride kalan 5 haftada kazanamayan Antalya, 2 puanla ligin dibinde yer alırken, puanını 4 yapan Akhisar'ın galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı.
KAFKAS: 3 PUANA YAKINDIK
Maç sonu Antalyaspor Teknik Direktörü Morais, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirip kazanabilirdik" dedi. Akhisar'ın hocası Tolunay Kafkas ise "2. yarıda 3 puana yakın olan takım bizdik" diye konuştu.
İKİSİ DE GALİBİYETE HASRET
İki kalecinin mükemmel bir performans ortaya koyduğu maçta beraberlik ne Antalya'ya yaradı, ne Akhisar'a... Geride kalan 5 haftada kazanamayan Antalya, 2 puanla ligin dibinde yer alırken, puanını 4 yapan Akhisar'ın galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı.
KAFKAS: 3 PUANA YAKINDIK
Maç sonu Antalyaspor Teknik Direktörü Morais, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirip kazanabilirdik" dedi. Akhisar'ın hocası Tolunay Kafkas ise "2. yarıda 3 puana yakın olan takım bizdik" diye konuştu.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sessiz açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.