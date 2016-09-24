Osmanlı kaçtı Başakşehir yakaladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 geriye düştüğü Osmanlıspor maçını, sonradan oyuna giren Stefano Napoleoni'nin iki golüyle berabere tamamladı.

Süper Lig'de sezona 4'te 4 yaparak başlayan Medipol Başakşehir, ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen ve yoluna yenilgisiz devam eden Osmanlıspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi, pozisyon olarak kısır geçen ilk yarının son dakikasında Musa Çağıran'ın şık frikik golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Konuk takım, mücadelenin 59. dakikasında Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Medipol Başakşehir, aradığı golü sonradan oyuna giren Napoleoni ile 79. dakikada buldu ve farkı 1'e indirdi. Etkili ataklarına devam eden ev sahibi takım, İtalyan futbolcunun ayağından 84. dakikada bir gol daha bularak beraberliği sağladı. Son bölümde galibiyet için Osmanlıspor kalesine yüklenen Medipol Başakşehir, aradığı golü bulamasa da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan Medipol Başakşehir, 5. haftayı 13 puanla kapattı. 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak, 2 puan bırakan Osmanlıspor ise puanını 9'a yükseltti.

Avcı'nın 300. maçı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli ekibin başındaki 300. resmi maçına çıktı.

Maç öncesi saha kenarına büyük harflerle yazılan "Abdullah Avcı 300. maç" ifadesi yer aldı. Reklam panolarında Avcı için "Nice 300 maçlara Abdullah hoca" yazıldı. Medipol Başakşehirli futbolcular, ısınmada önünde Abdullah Avcı'nın fotoğrafı ve nazar boncuğu bulunan, arkasında ise "300" yazılı tişört giydi.

Abdullah Avcı, 300. maçı dolayısıyla hazırlanan ve üzerinde fotoğraflarının bulunduğu 300 yazılı pastayı kulüp yöneticileri, futbolcular ve taraftarın alkışları eşliğinde kesti. Düzenlenen törende İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avcı'ya plaket verdi. Kulüp başkan vekili Çağatay Kalkancı ise deneyimli teknik direktöre çiçek takdim etti.

Gümüşdağ, daha sonra Avcı'ya kesilen pastadan yedirdi.

Turuncu-lacivetli takımın başında 245 lig, 48 Türkiye Kupası, 6 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Abdullah Avcı, 127 galibiyet, 81 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı.

Abdullah Avcı, 300. maçından beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in yenilmezlik serisi 14 maç oldu

Medipol Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi 14 maça çıkarken, 7 karşılaşmalık galibiyet serisi bitti.

Süper Lig'de son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında, 12 Mart'ta sahasında yaptığı Osmanlıspor maçında alan turuncu-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan İstanbul temsilcisi, 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Söz konusu periyotta rakip fileleri 25 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Son olarak sahasında Osmanlıspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü müsabakada beraberliği kurtararak, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti. Ligde yaptığı son 7 maçı kazanan İstanbul temsilcisinin galibiyet serisi sona erdi.

Medipol Başakşehir'in yaptığı son 14 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Rakip Sonuç 20 Mart 2016 Konyaspor 1 - 1 3 Nisan 2016 Mersin İdmanyurdu 3 - 0 10 Nisan 2016 Trabzonspor 1 - 1 17 Nisan 2016 Gaziantepspor 4 - 1 23 Nisan 2016 Sivasspor 2 - 2 30 Nisan 2016 Gençlerbirliği 0 - 0 9 Mayıs 2016 Fenerbahçe 2 - 1 14 Mayıs 2016 Eskişehirspor 2 - 1 18 Mayıs 2016 Çaykur Rizespor 1 - 0 21 Ağustos 2016 Fenerbahçe 1 - 0 28 Ağustos 2016 Bursaspor 2 - 0 10 Eylül 2016 Kasımpaşa 3 - 1 18 Eylül 2016 Gaziantepspor 1 - 0 24 Eylül 2016 Osmanlıspor 2 - 2

Not: Tablodaki sonuç bölümünde ilk takım Medipol Başakşehir olarak yazılmıştır.

Osmanlıspor'un yenilmezlik serisi sürüyor

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkati çeken Osmanlıspor'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı.

Resmi maçlardaki son mağlubiyetini geçen sezonun 33. haftasında 15 Mayıs'ta Beşiktaş'a karşı alan başkent temsilcisi, o tarihten sonra yaptığı 12 müsabakada yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alan Osmanlıspor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Ankara ekibi, 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Osmanlıspor, 12 maçlık periyotta yalnızca iki maçta 4 gol yedi.

Son olarak deplasmanda lige 4'te 4 yaparak başlayan Medipol Başakşehir ile karşılaşan Osmanlıspor, sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Osmanlıspor'un yaptığı son 13 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Kulvar Tarih Rakip Sonuç Spor Toto Süper Lig 19 Mayıs 2016 Akhisar Belediyespor 1 - 0 UEFA Avrupa Ligi eleme 14 Temmuz 2016 Zimbru 2 - 2 UEFA Avrupa Ligi eleme 21 Temmuz 2016 Zimbru 5 - 0 UEFA Avrupa Ligi eleme 28 Temmuz 2016 Kalju 0 - 0 UEFA Avrupa Ligi eleme 4 Ağustos 2016 Kalju 2 - 0 UEFA Avrupa Ligi eleme 18 Ağustos 2016 Midtjylland 1 - 0 Spor Toto Süper Lig 21 Ağustos 2016 Antalyaspor 0 - 0 UEFA Avrupa Ligi eleme 25 Ağustos 2016 Midtjylland 2 - 0 Spor Toto Süper Lig 28 Ağustos 2016 Gençlerbirliği 2 - 2 Spor Toto Süper Lig 11 Eylül 2016 Trabzonspor 2 - 0 UEFA Avrupa Ligi 15 Eylül 2016 Steaua Bükreş 2 - 0 Spor Toto Süper Lig 18 Eylül 2016 Adanaspor 1 - 0 Spor Toto Süper Lig 24 Eylül 2016 Medipol Başakşehir 2 - 2

Not: Tablodaki sonuç bölümünde ilk takım Osmanlıspor olarak yazılmıştır.

Advocaat, tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Medipol Başakşehir-Osmanlıspor müsabakasını tribünden takip etti.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor'u 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçta canlı olarak izledi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, maçı protokol tribününde İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yanında seyretti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti de tribünde yer aldı.

"Yeniçeriler" Osmanlıspor'u yalnız bırakmadı

Osmanlıspor'un taraftar grubu "Yeniçeriler", Medipol Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen dolduran Osmanlıspor taraftarları, mücadele boyunca takımları lehine tezahüratlarda bulundu.