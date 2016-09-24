Aslan, yeni stadın büyüsünü bozdu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray 'a karşı ilk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, son 20 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı - Beşiktaş , Vodafone Arena'daki ilk puan kaybını derbi mücadelesinde yaşadı.

VODAFONE ARENA'DA İLK PUAN KAYBI

Geçen sezon bu stattaki 3 maçın yanı sıra 2016-2017'nin ilk iki karşılaşmasında rakiplerini mağlup eden siyah-beyazlılar, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, daha önce bu statta yaptığı 5 maçı da kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, DERBİDE İKİNCİ YARIDA PUANI KAPTI

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçında Galatasaray'ı konuk eden ve rakibine karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki etkili ve baskılı oyunuyla puan almasını bildi.

İlklerin yaşandığı derbi maçın ilk yarısında başarısız bir oyun ortaya koyan ve 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, ikinci devrede hücuma dönük iki hamle yaptı. Oğuzhan Özyakup'un yerine Benfica ve Akhisar Belediyespor maçında birer gol kaydeden Anderson Talisca'yı alan tecrübeli teknik adam, Olcay Şahan'ın yerine de Vincent Aboubakar'ı alarak forveti güçlendirdi. Rakibi karşısında büyük baskı kuran Beşiktaş, son 20. dakikada Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 geriden geldiği maçı 2-2 beraberliğe taşıdı.

Sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 5. maçında 2. beraberliğini aldı. 3 maçta rakiplerini mağlup eden siyah-beyazlı takım, puanını 11'e çıkardı.



RAKİBİNE YİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAMADI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Galatasaray'a üstünlük kurmakta zorlandı.

Geçen sezon ligdeki iki maçta da rakibini yenen Beşiktaş, bu sezon Süper Kupa'da rakibine penaltılarda 4-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Arena'daki ilk derbi maçında ise Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

VODAFONE ARENA'DA BİR KEZ DAHA GOLLÜ MAÇ

Hizmete girdiği ilk maçtan itibaren gollü maçlara sahne olan Vodafone Arena'da oynanan derbi maçında taraftarlar 4 gol izledi.

Geçen sezon Bursaspor karşılaşmasıyla hizmete giren bu stattaki 6 lig maçında 26 gol kaydedildi. Beşiktaş, bu gollerin 19'unu atarken, rakip takımlar ise 7 gole imza attı.

SAVUNMA DAĞINIK GÖRÜNTÜ VERDİ

Beşiktaş'ın savunması Galatasaray karşısında dağınık bir görüntü verdi. Zaman zaman kritik hatalar yapan siyah-beyazlı takımın savunması, ilk yarıda rakibinin 2 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takımın 8. dakikada attığı golde yerleşme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, 44. dakikada da Bruma'nın tek başına ceza alanına girip attığı golde başarısız oldu.

Bu sezon sadece Akhisar Belediyespor'dan gol yemeyen siyah-beyazlı takım, 5. maçında 6. golü kalesinde gördü.

Beşiktaş, ayrıca 2016-2017 sezonunda Vodafone Arena'da yaptığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı. Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor karşısında birer gol yiyen siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesinde ise Galatasaray'ın 2 golünü engelleyemedi.

CENK TOSUN'DAN GOLLERE DEVAM

Siyah-beyazlı takımın 2. golünü atan Cenk Tosun, bu sezonki etkili oyununu sürdürdü.

Cenk Tosun, ligin 5. maçında 5. golünü kaydetti. Siyah-beyazlı oyuncu, gollerinin tamamını Vodafone Arena'da kaydetti.

MARCELO'DAN 3. GOL

Siyah-beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Marcelo Guedes ise siyah-beyazlı formayla 3. gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da yaptığı maçta 2 gol atan Marcelo, Galatasaray derbisinde de rakip fileleri havalandırdı.

DUSKO TOSİC KART SINIRINA GELDİ

Beşiktaş'ta 90+2. dakikada sarı kart gören Dusko Tosic, 3. kez bu şekilde cezalandırıldı ve sınıra geldi.

Son maçlarda başarılı performansıyla dikkati çeken Tecrübeli oyuncu, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında da sarı kart görmüştü.