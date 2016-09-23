Deplasmanda 5 yıl sonra yeniden
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın İstanbul'da yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde birçok ilk yaşanacak.
Geçen sezon 11 Nisan 2016 tarihinde Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Bursaspor maçıyla açılışı yapılan Vodafone Arena'da ilk derbi izlenecek.
- Ali Palabıyık'ın ilk derbisi
Saat 20.00'de başlayacak dev maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık da kariyerinde ilk derbisine çıkacak.
Ankara bölgesi hakemi 35 yaşındaki Ali Palabıyık, Süper Lig'deki 5. yılında tarihi bir maçta görev yapacak.
- Deplasmanda 5 yıl sonra bir ilk
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun dün yaptığı toplantı sonucunda, derbide yaklaşık 5 yıl sonra deplasman takımı taraftarı statta yer alacak.
41 bin 903 kişi kapasiteli Vodafone Arena'da yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan kale arkası tribünde takımlarını destekleyebilecek.
Galatasaray taraftarları son olarak 2010-2011 sezonunun 31. haftasında, 30 Nisan 2011 tarihinde Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynanan derbiyi statta izlemişti. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 20 Kasım 2011'de oynanan maçla başlayan yasak, yine bu iki takım arasında yarın yapılacak karşılaşmayla sona erecek.
- Birçok futbolcunun ilk derbisi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde her iki ekip futbolcularından bazıları, formalarını giydikleri takımlarla rekabette ilk kez bir lig maçında sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Anderson Talisca, Gökhan İnler, Vincent Aboubakar, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Luis Cavanda, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, teknik adamların görev vermesi durumunda, ilk kez bir lig maçında, yeni takımlarının formasıyla rekabetin heyecanını yaşayacak. Galatasaraylı Serdar Aziz ile Kolbeinn Sigthorsson ise sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
Bu oyunculardan bazıları, sezon başında Konya'da yapılan Turkcell Süper Kupa maçında bu heyecanı yaşamıştı.
- Zirve yarışı
Beşiktaş ile Galatasaray, derbide ligin zirvesini ele geçirebilmek için mücadele edecek.
Süper Lig'de 5. haftaya 12 puanla Medipol Başakşehir lider girerken, Beşiktaş ve Galatasaray 10'ar puan ve gol averajıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı.
Derbide büyük taraftar desteği altında oynayacak Beşiktaş, Vodafone Arena'da çıkacağı altıncı lig maçını da kazanmayı, Galatasaray ise rakibine yeni stadında ilk puan kayıplarını yaşatmayı amaçlıyor.
Sezon başında yaklaşık 32 bin kombine satışı gerçekleştiren Beşiktaş'ta, belirlenen yüksek fiyatlara rağmen satışa sunulan biletlerin çok büyük bölümü satıldı. Derbi kapalı gişe oynanacak.
- 23 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:31
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Deplasmanda 5 yıl sonra yeniden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.