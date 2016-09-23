Deplasmanda 5 yıl sonra yeniden

Ligde sezonun ilk derbisi, dev maça ev sahipliği yapacak Vodafone Arena için de ayrı bir anlam taşıyor. Siyah-beyazlıların yeni stadı, ilk kez bir derbide kapılarını taraftarlara açacak.

Geçen sezon 11 Nisan 2016 tarihinde Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Bursaspor maçıyla açılışı yapılan Vodafone Arena'da ilk derbi izlenecek.

- Ali Palabıyık'ın ilk derbisi

Saat 20.00'de başlayacak dev maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık da kariyerinde ilk derbisine çıkacak.

Ankara bölgesi hakemi 35 yaşındaki Ali Palabıyık, Süper Lig'deki 5. yılında tarihi bir maçta görev yapacak.

- Deplasmanda 5 yıl sonra bir ilk

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun dün yaptığı toplantı sonucunda, derbide yaklaşık 5 yıl sonra deplasman takımı taraftarı statta yer alacak.

41 bin 903 kişi kapasiteli Vodafone Arena'da yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan kale arkası tribünde takımlarını destekleyebilecek.

Galatasaray taraftarları son olarak 2010-2011 sezonunun 31. haftasında, 30 Nisan 2011 tarihinde Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynanan derbiyi statta izlemişti. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 20 Kasım 2011'de oynanan maçla başlayan yasak, yine bu iki takım arasında yarın yapılacak karşılaşmayla sona erecek.

- Birçok futbolcunun ilk derbisi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde her iki ekip futbolcularından bazıları, formalarını giydikleri takımlarla rekabette ilk kez bir lig maçında sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Anderson Talisca, Gökhan İnler, Vincent Aboubakar, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Luis Cavanda, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, teknik adamların görev vermesi durumunda, ilk kez bir lig maçında, yeni takımlarının formasıyla rekabetin heyecanını yaşayacak. Galatasaraylı Serdar Aziz ile Kolbeinn Sigthorsson ise sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Bu oyunculardan bazıları, sezon başında Konya'da yapılan Turkcell Süper Kupa maçında bu heyecanı yaşamıştı.

- Zirve yarışı

Beşiktaş ile Galatasaray, derbide ligin zirvesini ele geçirebilmek için mücadele edecek.

Süper Lig'de 5. haftaya 12 puanla Medipol Başakşehir lider girerken, Beşiktaş ve Galatasaray 10'ar puan ve gol averajıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Derbide büyük taraftar desteği altında oynayacak Beşiktaş, Vodafone Arena'da çıkacağı altıncı lig maçını da kazanmayı, Galatasaray ise rakibine yeni stadında ilk puan kayıplarını yaşatmayı amaçlıyor.

Sezon başında yaklaşık 32 bin kombine satışı gerçekleştiren Beşiktaş'ta, belirlenen yüksek fiyatlara rağmen satışa sunulan biletlerin çok büyük bölümü satıldı. Derbi kapalı gişe oynanacak.