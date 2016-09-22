Vodafone Arena'da ilk derbi
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile 24 Eylül Cumartesi günü ligde 117. kez karşı karşıya geliyor.
Ezeli rekabette 117. randevu
Süper Lig'in ilk derbisinde Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, ezeli rakibi ile evinde oynadığı 58 maçta, 20 kez mağlup olurken, 18 maçtan galip ayrıldı. Beşiktaş'ın evinde oynanan 58 maçtan 20'si ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan son 13 maçta ise Galatasaray'ın 7 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlı ekibin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Ezeli rakipler geriye kalan 4 maçta ise eşitliği bozamadı.
Vodafone Arena'da ilk Süper Lig derbisi
Beşiktaş'ın son teknoloji ile inşa edilen yeni stadı, Süper Lig'de ilk kez bir derbiye ev sahipliği yapacak. Daha önce eski İnönü Stadyumu'nda oynanan son derbi 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı (26 Ağustos 2012). Evinde oynadığı son 12 lig maçını kazanan Beşiktaş iyi bir iç saha serisi yakalamışken, Galatasaray'ı da yenerek bu seriyi devam ettirmek istiyor.
Şenol Güneş ile Jan Olde Riekerink 3. kez karşılaşıyor
Şenol Güneş ile Jan Olde Riekerink, cumartesi günü oynanacak derbide üçüncü kez karşı karşıya gelmiş olacaklar. Süper Lig'de Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray'a karşı üstünlük sağlarken, Riekerinkli Galatasaray ise Süper Kupa'da Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda mağlup etmeyi başarmıştı. Şenol Güneş'in Galatasaray'a karşı çıktığı Süper Lig'deki son 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 de mağlubiyeti bulunuyor.
Derbi öncesi başkanlardan birlik ve beraberlik vurgusu
Deplasman yasağının kalkması için Valilik'te yapılan toplantıda bir araya gelen başkanlar derbi için dostluk mesajları vermişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu derbinin bir örnek olmasını istediğini belirterek, "Bu sporda barışın adımlarını Fikret Orman'la birlikte atmak istiyorum, bu nedenle de taraftarlarımla Vodafone Arena'da olmak istiyorum. Fikret Başkanın yanında tribünde maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Fikret Orman ise Galatasaray'ı Vodafone Arena'da ağırlamaktan büyük keyif alacaklarını belirterek, "İlk derbimizi Galatasaray seyircisinin de olduğu güzel bir fair-play'ı olan maç içerisinde oynamak istiyoruz. Biz de Galatasaray stadına gitmek, Fenerbahçe stadına gitmek istiyoruz. Biz Galatasaray'ı Vodafone Arena'da ağırlamaktan büyük keyif alacağız" açıklamasını yapmıştı.
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:47
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Vodafone Arena'da ilk derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.