 Vodafone Arena'da ilk derbi – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Vodafone Arena'da ilk derbi

    Vodafone Arena'da ilk derbi

    Toto Süper Lig’in 5. haftasında , ile 24 Eylül Cumartesi günü ligde 117. kez karşı karşıya geliyor.

    2016-2017 sezonunda Süper Lig'in ilk derbisinde , 24 Eylül Cumartesi günü ezeli rakiplerinden 'ı Vodafone Arena'da konuk edecek. Süper Lig'de daha önce 116 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Galatasaray'ın 43 galibiyetle siyah-beyazlı ekibe karşı üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş'ın ise ezeli rakibine karşı 32 kez galibiyeti bulunurken, iki takım 41 kere beraberliği bozamadı.

    Ezeli rekabette 117. randevu
    Süper Lig'in ilk derbisinde Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, ezeli rakibi ile evinde oynadığı 58 maçta, 20 kez mağlup olurken, 18 maçtan galip ayrıldı. Beşiktaş'ın evinde oynanan 58 maçtan 20'si ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan son 13 maçta ise Galatasaray'ın 7 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlı ekibin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Ezeli rakipler geriye kalan 4 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Vodafone Arena'da ilk Süper Lig derbisi
    Beşiktaş'ın son teknoloji ile inşa edilen yeni stadı, Süper Lig'de ilk kez bir derbiye ev sahipliği yapacak. Daha önce eski İnönü Stadyumu'nda oynanan son derbi 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı (26 Ağustos 2012). Evinde oynadığı son maçını kazanan Beşiktaş iyi bir iç saha serisi yakalamışken, Galatasaray'ı da yenerek bu seriyi devam ettirmek istiyor.

    Şenol Güneş ile Jan Olde Riekerink 3. kez karşılaşıyor
    Şenol Güneş ile Jan Olde Riekerink, cumartesi günü oynanacak derbide üçüncü kez karşı karşıya gelmiş olacaklar. Süper Lig'de Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray'a karşı üstünlük sağlarken, Riekerinkli Galatasaray ise Süper Kupa'da Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda mağlup etmeyi başarmıştı. Şenol Güneş'in Galatasaray'a karşı çıktığı Süper Lig'deki son 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

    Derbi öncesi başkanlardan birlik ve beraberlik vurgusu
    Deplasman yasağının kalkması için Valilik'te yapılan toplantıda bir araya gelen başkanlar derbi için dostluk mesajları vermişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu derbinin bir örnek olmasını istediğini belirterek, "Bu sporda barışın adımlarını Fikret Orman'la birlikte atmak istiyorum, bu nedenle de taraftarlarımla Vodafone Arena'da olmak istiyorum. Fikret Başkanın yanında tribünde maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Fikret Orman ise Galatasaray'ı Vodafone Arena'da ağırlamaktan büyük keyif alacaklarını belirterek, "İlk derbimizi Galatasaray seyircisinin de olduğu güzel bir fair-play'ı olan maç içerisinde oynamak istiyoruz. Biz de Galatasaray stadına gitmek, Fenerbahçe stadına gitmek istiyoruz. Biz Galatasaray'ı Vodafone Arena'da ağırlamaktan büyük keyif alacağız" açıklamasını yapmıştı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:47
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