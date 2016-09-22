PFDK'dan ceza yağdı

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Spor Toto Süper Lig'de yapılan Aytemiz Alanyaspor maçında müsabaka hakemine sportmenliğe aykırı harekette bulunan Nevzat Aydın'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

PFDK'nın bordo-mavili kulübe de taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 22 bin 500 lira para cezası verirken, deplasman takım tribününe giren taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki dış saha maçı için bloke ettiği belirtildi.

Akhisar Belediyespor'a 45 bin, Bursaspor'a 10 bin 500 lira para cezası kesilmesine hükmeden kurulun, Gençlerbirliği kaleci antrenörleri Atila Gerin ile Hatan Yurtvermez'e 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve on üçer bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.



TFF 1. LİG'DEKİ CEZALAR

Disiplin kurulunun, Elazığspor Teknik Sorumlusu Ogün Temizkanoğlu'na 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 16 bin 500 lira para cezası kestiği ifade edildi.

PFDK, Büyükşehir Gaziantepsporlu iki futbolcuya beşer maç men cezası verdi. Kurulun Büyükşehir Gaziantepsporlu futbolculardan Ramazan Kahya'ya rakip takım sporcusuna saldırması nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası, Murat Ceylan'a ise karşılaşma hakemine yönelik fiili hareketi sebebiyle 5 resmi maçtan men ve 10 bin lira cezası verdiği vurgulandı.

Samsunsporlu futbolcu Erdi Dikmen'e 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira ceza veren PFDK'nın, Eskişehirspor antrenörü Tansu Yaan'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmettiği aktarıldı.

Kurulun, TFF 1. Lig takımlarından Göztepe'ye 30 bin, Balıkesirspor'a 11 bin 250, Şanlurfaspor, Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'a 7 bin 500, Denizlispor'a 5 bin 250 lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, ayrıca çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan Gaziantepspor, Bandırmaspor ve Balıkesirspor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki maça girişlerinin engellenmesine karar verdiği duyuruldu.