 İşte 5. hafta maç programı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    İşte 5. hafta maç programı

    İşte 5. hafta maç programı

    Toto Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak - maçıyla başlayacak.

    Süper Lig'in 5. haftası sezonun ilk derbisine de sahne olacak. Son şampiyon 'ın 'ı ağırlayacağı derbi, 24 Eylül Cumartesi günü Vodafone Arena'da saat 20.00'de oynanacak.

    Toto Süper Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın

    20.00 - (Antalya)

    24 Eylül Cumartesi

    13.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Hüseyin Avni Aker)

    20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Arena)

    25 Eylül Pazar

    13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16.00 Bursaspor - Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

    19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor (Ülker)

    26 Eylül Pazartesi

    20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:20
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