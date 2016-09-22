FLAŞ! Türk takımlarına saat ayarı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un 30 Ekim'den sonra oynayacağı iç saha maçlarının başlangıcı 1 saat geriye alındı.
Buna göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ikişer, Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un birer maçının başlangıç saatinde değişikliğe gidildi.
Değişiklikten sonra maç saatleri şu şekilde oluştu:
- UEFA Şampiyonlar Ligi
1 Kasım Salı:
20.45 Beşiktaş-Napoli
23 Kasım Çarşamba
20.45 Beşiktaş-Benfica
- UEFA Avrupa Ligi
3 Kasım Perşembe:
21.00 Fenerbahçe-Manchester United
24 Kasım Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Zorya
8 Aralık:
19.00 Atiker Konyaspor-Gent
19.00 Osmanlıspor-Zürih
Not: UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un 8 Aralık'ta oynayacağı maçlar, son hafta karşılaşmaları olduğu için, UEFA kuralları gereği, Braga-Shakhtar Donetsk ve Villarreal-Steaua Bükreş maçları da Türk ekiplerinin müsabakalarıyla aynı saatte başlayacak.
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:36
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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