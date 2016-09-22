 FLAŞ! Türk takımlarına saat ayarı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    FLAŞ! Türk takımlarına saat ayarı

    FLAŞ! Türk takımlarına saat ayarı

    Şampiyonlar Ligi'nde 'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde ise , Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un 30 Ekim'den sonra oynayacağı iç saha maçlarının başlangıcı 1 saat geriye alındı.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacağından dolayı , Türk takımlarının ev sahibi olacağı maçların saatlerinde değişiklik yaptı.

    Buna göre ve 'nin ikişer, Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un birer maçının başlangıç saatinde değişikliğe gidildi.

    Değişiklikten sonra maç saatleri şu şekilde oluştu:

    - UEFA Şampiyonlar Ligi

    1 Kasım Salı:

    20.45 Beşiktaş-Napoli

    23 Kasım Çarşamba

    20.45 Beşiktaş-Benfica

    - UEFA Avrupa Ligi

    3 Kasım Perşembe:

    21.00 -Manchester United

    24 Kasım Perşembe:

    19.00 Fenerbahçe-Zorya

    8 Aralık:

    19.00 Atiker Konyaspor-Gent

    19.00 Osmanlıspor-Zürih

    Not: UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un 8 Aralık'ta oynayacağı maçlar, son hafta karşılaşmaları olduğu için, UEFA kuralları gereği, Braga-Shakhtar Donetsk ve Villarreal-Steaua Bükreş maçları da Türk ekiplerinin müsabakalarıyla aynı saatte başlayacak.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:36
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