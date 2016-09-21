Yasak kalkıyor
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe; İstanbul Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti, deplasman yasağının kaldırılması konusunda görüşlerini belirtti. İlk etapta aldıkları yanıt 3 büyükleri sevindirdi.
BÜYÜK GÜN YARIN
Bu tür toplantılara periyodik olarak devam edeceklerini belirten Vali Şahin, "Valilik olarak yasağın kaldırılmasına sıcak bakıyoruz. Umarım istediğimiz doğrultuda kuruldan güzel bir karar çıkar ve tribünlerde daha önceden olduğu gibi yine bütün takım taraftarları dostça, kardeşçe takımlarını destekler. Kulüp yöneticilerimizin de bu konuda ellerinden geleni yapacağını biliyoruz" açıklamasında bulundu.
DURSUN ÖZBEK: BU DERBİ ÖRNEK OLACAK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Valiliği'ndeki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Beşiktaş ile cumartesi günü Vodafone Arena'da oynayacakları derbiyle ilgili sözlerine başlayan Özbek, "Sporda barışın adımlarını Fikret başkan ile beraber atmak istiyorum. Bu derbinin örnek olmasını istiyorum. Taraftarımla o maçta olmak, Fikret başkanın yanında karşılaşmayı seyretmek istiyorum. Bu konuda üç kulüpte de anlayış aynı. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan kardeşlik, dostluk, beraberlik anlayışı futbolda vücut bulur" şeklinde konuştu.
FİKRET ORMAN: TARAFTARSIZ BİR GÜZELLİĞİ YOK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray taraftarlarını cumartesi günkü derbide ağırlamak istediklerini söyledi. "Taraftar olmadan bunun güzelliği yok" diyen Orman, "Biz de G.Saray'ın, F.Bahçe'nin stadına gitmek istiyoruz. F.Bahçe seyircisinin de stadımıza gelmesini istiyoruz. Yapılan çalışma ve düzenlemelerle maçların keyifle oynanabileceğini düşünüyoruz. Ancak deplasmana giden takım taraftarlarına ayrılan biletlerin kulüpler üzerinden satılması gerekiyor. Çünkü taraftarların yapmış olduğu herhangi bir şeyden kulüp sorumlu. Bu yüzden kontrolümüz altında olması lazım" sözlerini sarfetti.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:02
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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