Yasak kalkıyor
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe; İstanbul Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti, deplasman yasağının kaldırılması konusunda görüşlerini belirtti. İlk etapta aldıkları yanıt 3 büyükleri sevindirdi.
Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu dün İstanbul Valiliği'ne çıkarma yaptı. Deplasman yasağının kaldırılması konusunda İstanbul Valisi Vasip Şahin'le görüşen 3 büyükler olumlu yanıt altı. "Yasağın kaldırılmasına sıcak bakıyorum" diyen Vasip Şahin, "Perşembe günü (yarın) yasakla ilgili kararı İl Spor Güvenlik Kurulu'nun yapacağı toplantının sonunda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK GÜN YARIN
Bu tür toplantılara periyodik olarak devam edeceklerini belirten Vali Şahin, "Valilik olarak yasağın kaldırılmasına sıcak bakıyoruz. Umarım istediğimiz doğrultuda kuruldan güzel bir karar çıkar ve tribünlerde daha önceden olduğu gibi yine bütün takım taraftarları dostça, kardeşçe takımlarını destekler. Kulüp yöneticilerimizin de bu konuda ellerinden geleni yapacağını biliyoruz" açıklamasında bulundu.
DURSUN ÖZBEK: BU DERBİ ÖRNEK OLACAK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Valiliği'ndeki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Beşiktaş ile cumartesi günü Vodafone Arena'da oynayacakları derbiyle ilgili sözlerine başlayan Özbek, "Sporda barışın adımlarını Fikret başkan ile beraber atmak istiyorum. Bu derbinin örnek olmasını istiyorum. Taraftarımla o maçta olmak, Fikret başkanın yanında karşılaşmayı seyretmek istiyorum. Bu konuda üç kulüpte de anlayış aynı. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan kardeşlik, dostluk, beraberlik anlayışı futbolda vücut bulur" şeklinde konuştu.
FİKRET ORMAN: TARAFTARSIZ BİR GÜZELLİĞİ YOK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray taraftarlarını cumartesi günkü derbide ağırlamak istediklerini söyledi. "Taraftar olmadan bunun güzelliği yok" diyen Orman, "Biz de G.Saray'ın, F.Bahçe'nin stadına gitmek istiyoruz. F.Bahçe seyircisinin de stadımıza gelmesini istiyoruz. Yapılan çalışma ve düzenlemelerle maçların keyifle oynanabileceğini düşünüyoruz. Ancak deplasmana giden takım taraftarlarına ayrılan biletlerin kulüpler üzerinden satılması gerekiyor. Çünkü taraftarların yapmış olduğu herhangi bir şeyden kulüp sorumlu. Bu yüzden kontrolümüz altında olması lazım" sözlerini sarfetti.
BÜYÜK GÜN YARIN
Bu tür toplantılara periyodik olarak devam edeceklerini belirten Vali Şahin, "Valilik olarak yasağın kaldırılmasına sıcak bakıyoruz. Umarım istediğimiz doğrultuda kuruldan güzel bir karar çıkar ve tribünlerde daha önceden olduğu gibi yine bütün takım taraftarları dostça, kardeşçe takımlarını destekler. Kulüp yöneticilerimizin de bu konuda ellerinden geleni yapacağını biliyoruz" açıklamasında bulundu.
DURSUN ÖZBEK: BU DERBİ ÖRNEK OLACAK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Valiliği'ndeki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Beşiktaş ile cumartesi günü Vodafone Arena'da oynayacakları derbiyle ilgili sözlerine başlayan Özbek, "Sporda barışın adımlarını Fikret başkan ile beraber atmak istiyorum. Bu derbinin örnek olmasını istiyorum. Taraftarımla o maçta olmak, Fikret başkanın yanında karşılaşmayı seyretmek istiyorum. Bu konuda üç kulüpte de anlayış aynı. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan kardeşlik, dostluk, beraberlik anlayışı futbolda vücut bulur" şeklinde konuştu.
FİKRET ORMAN: TARAFTARSIZ BİR GÜZELLİĞİ YOK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray taraftarlarını cumartesi günkü derbide ağırlamak istediklerini söyledi. "Taraftar olmadan bunun güzelliği yok" diyen Orman, "Biz de G.Saray'ın, F.Bahçe'nin stadına gitmek istiyoruz. F.Bahçe seyircisinin de stadımıza gelmesini istiyoruz. Yapılan çalışma ve düzenlemelerle maçların keyifle oynanabileceğini düşünüyoruz. Ancak deplasmana giden takım taraftarlarına ayrılan biletlerin kulüpler üzerinden satılması gerekiyor. Çünkü taraftarların yapmış olduğu herhangi bir şeyden kulüp sorumlu. Bu yüzden kontrolümüz altında olması lazım" sözlerini sarfetti.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eto'o kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
kartal ocakta beşiktaşta
- Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı
Toplam 1
Yorum
UĞUR NEDEN HEP BJK YE TEST YAPILIYOR . ? FB - KONYA - OSMANLI DA AVRUPA DA OYNAYACAK ONLARA TEST YOK MU?
- Trabzonspor kupada moral arıyor
Toplam 1
Yorum
trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
Yasak kalkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.