Vali Şahin'den 'deplasman yasağı' açıklaması
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı ile deplasman yasağının kalkması konusunda görüşme yaptı.
İstanbul Valiliğindeki toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Mahmut Uslu, İstanbul Vali Yardımcısı Aziz Mercan ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan katıldı.
Toplantı sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin deplasman yasağıyla ilgili kararın perşembe günü belli olacağını söyledi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin "Bugün güzel bir görüşme yaptık. İstanbul'daki futbol kulüplerinin yöneticilerinin Kulüpler Birliği Vakfı'nın koordinesinde bir araya gelmeleri çok önemli. Biz futbolu eğlenceli, insanlara hoş vakit geçiren bir olgu olarak görüyoruz. Zaman zaman yaşanan istenmeyen olaylar buna gölge düşürüyor ancak tüm kulüpler bunu engellemek için el birliği ile çalışıyor. Biz Kulüpler Birliği'nin tavsiye kararı doğrultusunda deplasman yasağı konusunun kaldırılmasına, yumuşatılmasına sıcak bakıyoruz. Perşembe günü yapılacak olan toplantının gündem maddelerinden biri de bu olacaktır" dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ise yaptığı açıklamada "Kulüpler Birliği Vakfı olarak deplasman yasağının kaldırılması noktasındaki taleplerimize ne kadar destek verebiliriz, bu olanakları paylaştık. Valimiz de perşembe günü yapılacak İl Güvenlik Kurulu toplantısında Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi tyaraftarı sevindirecek bir karar alacağını umuyoruz" dedi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 11:57
- Bir kıvılcım yetecek
Toplam 2
Yorum
ged 61 arkadaşlar hala herkes birbirini kandırmaya devam ediyor..bu kadro yetersiz ,teknik adam şaşkın..yönetim bunu kabul etsin ve çaresine bakmaya çalışsın..yoksa bırakın kıvılcımı oksijen kaynağı fayda etmez...
- Muhteşem 3’lü
Toplam 1
Yorum
ged 61 takım oynadığı dört maçın üçünde yenilecek,kaleci ve stoperler muhteşem olacak haaa..gerçekten çok komik ve içler acısı bir durum...
- 2+1 senelik imza atacak
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI ORTA SAHAYA ÖN LİBEROYA MBİA MELO TOPAL GİBİ SERT KOŞAN BİR ADAM ŞART. ORTA SAHADAKİ BU YUMUŞAKLIKLA İLK DÖRT BİLE ZOR.BERO ACİL TAK. GİRMELİ
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