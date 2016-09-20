Vali Şahin'den 'deplasman yasağı' açıklaması
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı ile deplasman yasağının kalkması konusunda görüşme yaptı.
İstanbul Valiliğindeki toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Mahmut Uslu, İstanbul Vali Yardımcısı Aziz Mercan ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan katıldı.
Toplantı sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin deplasman yasağıyla ilgili kararın perşembe günü belli olacağını söyledi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin "Bugün güzel bir görüşme yaptık. İstanbul'daki futbol kulüplerinin yöneticilerinin Kulüpler Birliği Vakfı'nın koordinesinde bir araya gelmeleri çok önemli. Biz futbolu eğlenceli, insanlara hoş vakit geçiren bir olgu olarak görüyoruz. Zaman zaman yaşanan istenmeyen olaylar buna gölge düşürüyor ancak tüm kulüpler bunu engellemek için el birliği ile çalışıyor. Biz Kulüpler Birliği'nin tavsiye kararı doğrultusunda deplasman yasağı konusunun kaldırılmasına, yumuşatılmasına sıcak bakıyoruz. Perşembe günü yapılacak olan toplantının gündem maddelerinden biri de bu olacaktır" dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ise yaptığı açıklamada "Kulüpler Birliği Vakfı olarak deplasman yasağının kaldırılması noktasındaki taleplerimize ne kadar destek verebiliriz, bu olanakları paylaştık. Valimiz de perşembe günü yapılacak İl Güvenlik Kurulu toplantısında Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi tyaraftarı sevindirecek bir karar alacağını umuyoruz" dedi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 11:57
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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