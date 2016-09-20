Özbek ve Orman'dan dostluk mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, deplasman yasağının kaldırılması konusunda Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleriyle aynı görüşe sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bir örnek olmasını istiyorum. Sporda barışın adımlarını Fikret başkan ile beraber atmak istiyorum. Ben taraftarımla o maçta olmak, Fikret başkanın yanında tribünde karşılaşmayı seyretmek istiyorum. Bunun da sürekliliğinin sağlanmasını istiyorum. Bu konuda üç kulüpte de anlayış aynı. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan kardeşlik, dostluk, beraberlik anlayışı futbolda vücut bulur. Çünkü futbol Türkiye'nin bir mozaiği. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe diye düşündüğünüz zaman 70-80 milyonu temsil ediyorsunuz. Dolaysıyla bizim burada sergileyeceğimiz dostluk ve beraberlik görüntüsü ülkeye yansıyacaktır, katkı verecektir. Şu anda ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey dostluk ve kardeşliktir."

Beşiktaş ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu dile getiren Özbek, "Bir kere Beşiktaş'ın yeni stadını göreceğiz. Dışarıdan çok güzel gözüküyor, inşallah içi de öyledir. İkincisi, bu derbiyi skoruyla değil de Beşiktaş ve Galatasaray taraftarının beraber maç seyrettiği, dostluk ortamının oluştuğu bir şekilde hatırlamak lazım. Ben özellikle toplantıda onu dile getirdim. Elbette ki bir takım şampiyon olacak. Fakat ülkenin bugün ihtiyacı olan bir olgu var. Dostluk, beraberlik ve kardeşlik olgusuna özellikle son zamanlarda çok ihtiyaç var. Derbinin bu yönüyle ortaya çıkmasını istiyorum. O manada Fikret başkanla konuştum, bu konuda mutabıkız. İnşallah öyle olacak." diye konuştu.

Orman: "İnşallah güzel bir atmosfer olur"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da futbolun taraftarla güzel olduğunu anlatarak, "Taraftar olmadan bunun güzelliği yok. Galatasaray'ı taraftarlarıyla birlikte Vodafone Arena'da ağırlamak ve maçın fair play içerisinde geçmesini istiyoruz. Biz de Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin stadına gitmek istiyoruz. Fenerbahçe seyircisinin de bizim stadımıza gelmesini istiyoruz. Yapılan çalışma ve düzenlemelerle maçların keyifle oynanabileceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'ı Vodafone Arena'da ağırlamaktan büyük keyif alacağız. İnşallah güzel bir atmosfer olur. Konya'daki maçı iki takımın taraftarları birlikte izledi. Bu İstanbul'da da olur." diye konuştu.

Deplasmana giden takım taraftarlarına ayrılan biletlerin kulüpler üzerinden satılması gerektiğini anlatan Orman, "Çünkü o taraftardan, onların yapmış olduğu herhangi bir şeyden kulüp sorumlu oluyor. Bizim kontrolümüz altında olması lazım." dedi.

Fikret Orman, iki takımın da derbiye kazanmak için sahaya çıkacağını vurgulayarak, "Futbolun güzelliği burada. Beşiktaş ve Galatasaray 100 yıldır maç yapıyor. Birinde kazanılıyor, birinde beraberlik oluyor, birinde kaybediliyor. Taşkınlıkların olmadığı, sahada oyuncuların keyif verdiği, dünyaya güzel fotoğrafların sunulduğu, herkesin aklında spor olarak kalabilecek bir maç olmasını temenni ediyoruz. Yoksa biz de gidip sayın başkanla maç izliyoruz. Elimizde bir şey yok, oyuncular ve teknik kadrolar var. Allah yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.