 İstanbul’da dev zirve – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    İstanbul’da dev zirve

    İstanbul’da dev zirve

    Deplasman yasağının kalkması için Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fikret Orman, Dursun Özbek ve Mahmut Uslu, bugün saat 09.30’da İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşecek.

    Ligde bu cumartesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak maç öncesi Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması yönünde görüşmede bulunmak üzere İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelecek. Kulüpler Birliği Vakfı yaptığı yazılı açıklamada, sporun toplum üzerindeki birlik ve beraberlik olgusuna hizmet eden en iyi araç olduğunun altını çizerken, yasağın kalkması yönündeki toplantıyı duyurdu.

    TAVSİYE KARARI ALINMIŞTI
    Kulüpler Birliği, 11 Ağustos'ta yaptığı toplantıda deplasman yasağı konusunda alınan tavsiye kararını takiben bugün saat 09.30'da Vali Vasip Şahin ile bir toplantı gerçekleştirecek. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki toplantıya G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başkanı Fikret Orman ve Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu katılacak.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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