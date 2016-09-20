İstanbul’da dev zirve
Deplasman yasağının kalkması için Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fikret Orman, Dursun Özbek ve Mahmut Uslu, bugün saat 09.30’da İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşecek.
Ligde bu cumartesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak maç öncesi Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması yönünde görüşmede bulunmak üzere İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelecek. Kulüpler Birliği Vakfı yaptığı yazılı açıklamada, sporun toplum üzerindeki birlik ve beraberlik olgusuna hizmet eden en iyi araç olduğunun altını çizerken, yasağın kalkması yönündeki toplantıyı duyurdu.
TAVSİYE KARARI ALINMIŞTI
Kulüpler Birliği, 11 Ağustos'ta yaptığı toplantıda deplasman yasağı konusunda alınan tavsiye kararını takiben bugün saat 09.30'da Vali Vasip Şahin ile bir toplantı gerçekleştirecek. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki toplantıya G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu katılacak.
TAVSİYE KARARI ALINMIŞTI
Kulüpler Birliği, 11 Ağustos'ta yaptığı toplantıda deplasman yasağı konusunda alınan tavsiye kararını takiben bugün saat 09.30'da Vali Vasip Şahin ile bir toplantı gerçekleştirecek. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki toplantıya G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu katılacak.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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