 Batalla ve Cenk ligin zirvesinde – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Batalla ve Cenk ligin zirvesinde

    Batalla ve Cenk ligin zirvesinde

    ’un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla ile Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, ligin geride kalan 4 haftasında skora en çok katkı sağlayan isimler oldu.

    Toto Süper Lig'in ilk 4 haftalık periyodunda aldığı 3 galibiyet ile haftayı 4. sırada kapatan yeşil-beyazlılarda, Arjantinli orta saha Pablo Martin Batalla, performansıyla göz dolduruyor. , Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında attığı kafa golleriyle takımına puanlar kazandıran tecrübeli oyuncu, ligde skora en çok katkı sağlayan isimlerin de başında geliyor.

    Batalla ve Cenk Tosun zirvede
    Deneyimli oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performansıyla toplam 5 gole katkı sağlayarak 4 gol, 1 asisti bulunan Cenk Tosun ile birlikte bu alanda zirvede yer aldı. İkiliyi, 4'er golleri bulunan 'ın golcüsü Eren Derdiyok ve 'un orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore izledi. Medipol Başakşehirli Visca 3 gol, 1 asistlik katkı sağlarken, takım arkadaşı Mossoro ise 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
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