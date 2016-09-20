Batalla ve Cenk ligin zirvesinde
Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla ile Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, ligin geride kalan 4 haftasında skora en çok katkı sağlayan isimler oldu.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftalık periyodunda aldığı 3 galibiyet ile haftayı 4. sırada kapatan yeşil-beyazlılarda, Arjantinli orta saha Pablo Martin Batalla, performansıyla göz dolduruyor. Adanaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında attığı kafa golleriyle takımına puanlar kazandıran tecrübeli oyuncu, ligde skora en çok katkı sağlayan isimlerin de başında geliyor.
Batalla ve Cenk Tosun zirvede
Deneyimli oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performansıyla toplam 5 gole katkı sağlayarak 4 gol, 1 asisti bulunan Cenk Tosun ile birlikte bu alanda zirvede yer aldı. İkiliyi, 4'er golleri bulunan Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok ve Karabükspor'un orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore izledi. Medipol Başakşehirli Visca 3 gol, 1 asistlik katkı sağlarken, takım arkadaşı Mossoro ise 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Batalla ve Cenk Tosun zirvede
Deneyimli oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performansıyla toplam 5 gole katkı sağlayarak 4 gol, 1 asisti bulunan Cenk Tosun ile birlikte bu alanda zirvede yer aldı. İkiliyi, 4'er golleri bulunan Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok ve Karabükspor'un orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore izledi. Medipol Başakşehirli Visca 3 gol, 1 asistlik katkı sağlarken, takım arkadaşı Mossoro ise 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 12:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler N’Doye’de
Toplam 1
Yorum
TS Sen önce bir varlik göster bize. Pres yap en azindan.
- Çak bir beşlik
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR DÜN Bİ HABERİN ALTINA JERMAİN LENS PATLAMA YAPACAK YAZMIŞTIM HAKLI ÇIKMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM :)
- Terim’in tahtını sallıyor
Toplam 5
Yorum
Aslan Kesinlikle kalmali bu büyük borcarin sebebidir Fatih Terim.Bedava kaliteli teknik Adam bulduk tasliyan tasliyana,gecen yil Terim neredeydi
Batalla ve Cenk ligin zirvesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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