Fener ile Paşa 27. randevuda
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak.
Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0, Kadıköy'de de 3-1'lik skorlarla kazandı.
- En farklı skorlar
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Fenerbahçe, 6-2'lik sonuçla elde etti.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanırken, bu sonuç, iki ekip arasındaki 26 müsabaka içinde en farklı skor olarak ortaya çıktı.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.
Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
- Kasımpaşa, 26 maçın 13'ünde gol atamadı
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol atamadı.
Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.
- Maçlar
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sezon 1. Maç 2. Maç
------------- -------- ---------
1959-1960 1 - 1 4 - 1
1960-1961 3 - 0 3 - 0
1961-1962 4 - 3 3 - 2
1962-1963 0 - 0 2 - 0 (Beyaz Grup)
0 - 1 3 - 0 (Final Grubu)
1963-1964 3 - 0 2 - 0
2007-2008 2 - 1 3 - 0
2009-2010 1 - 3 1 - 0
2010-2011 6 - 2 2 - 0
2012-2013 0 - 2 3 - 1
2013-2014 3 - 2 2 - 1
2014-2015 3 - 0 2 - 0
2015-2016 1 - 0 3 - 1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:14
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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