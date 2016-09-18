Fener ile Paşa 27. randevuda
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak.
Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0, Kadıköy'de de 3-1'lik skorlarla kazandı.
- En farklı skorlar
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Fenerbahçe, 6-2'lik sonuçla elde etti.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanırken, bu sonuç, iki ekip arasındaki 26 müsabaka içinde en farklı skor olarak ortaya çıktı.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.
Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
- Kasımpaşa, 26 maçın 13'ünde gol atamadı
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol atamadı.
Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.
- Maçlar
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sezon 1. Maç 2. Maç
------------- -------- ---------
1959-1960 1 - 1 4 - 1
1960-1961 3 - 0 3 - 0
1961-1962 4 - 3 3 - 2
1962-1963 0 - 0 2 - 0 (Beyaz Grup)
0 - 1 3 - 0 (Final Grubu)
1963-1964 3 - 0 2 - 0
2007-2008 2 - 1 3 - 0
2009-2010 1 - 3 1 - 0
2010-2011 6 - 2 2 - 0
2012-2013 0 - 2 3 - 1
2013-2014 3 - 2 2 - 1
2014-2015 3 - 0 2 - 0
2015-2016 1 - 0 3 - 1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:14
- "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"
Toplam 2
Yorum
dede vah canım sen üzülme takım olarak süpersiniz bence ama kimin için dersen tabiki rakipleriniz için
- "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"
Toplam 2
Yorum
yorum farki senin yaptığın işi bu ligde yapan çok oyuncu var. büyük takımda oynuyorsan daha fazlasını yapacaksın ve az konuşacaksın ozan efendi
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 1
Yorum
yorum farki seni sevmeyen ölsün :) başarılı adamları-oyuncuları yollayan bu yönetimle fb daha çok rezil olur
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