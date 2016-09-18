Fener ile Paşa 27. randevuda

İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe , 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0, Kadıköy'de de 3-1'lik skorlarla kazandı.

- En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Fenerbahçe, 6-2'lik sonuçla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanırken, bu sonuç, iki ekip arasındaki 26 müsabaka içinde en farklı skor olarak ortaya çıktı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

- Kasımpaşa, 26 maçın 13'ünde gol atamadı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.

- Maçlar

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç

------------- -------- ---------

1959-1960 1 - 1 4 - 1

1960-1961 3 - 0 3 - 0

1961-1962 4 - 3 3 - 2

1962-1963 0 - 0 2 - 0 (Beyaz Grup)

0 - 1 3 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 3 - 0 2 - 0

2007-2008 2 - 1 3 - 0

2009-2010 1 - 3 1 - 0

2010-2011 6 - 2 2 - 0

2012-2013 0 - 2 3 - 1

2013-2014 3 - 2 2 - 1

2014-2015 3 - 0 2 - 0

2015-2016 1 - 0 3 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.