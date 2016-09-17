 Alanyaspor-Trabzonspor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Alanyaspor-Trabzonspor

    Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek Aytemiz ile 'un ilk 11'leri belli oldu.

    Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan , 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Aytemiz 'la karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ilk 11'leri ise şöyle:



    Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Omerou, Abdoulaye Ba, N'Sakala, Sackey, Deniz, Candeias, Emre, Guerrier, Vagner Love.

    Trabzonspor: Onur, Mustafa, Uğur, Durica, Ibanez, Aytaç, Onazi, Castillo, Mehmet Ekici, Bero, Suk.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:59
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