Alanyaspor-Trabzonspor

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Trabzonspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ilk 11'leri ise şöyle:







Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Omerou, Abdoulaye Ba, N'Sakala, Sackey, Deniz, Candeias, Emre, Guerrier, Vagner Love.



Trabzonspor: Onur, Mustafa, Uğur, Durica, Ibanez, Aytaç, Onazi, Castillo, Mehmet Ekici, Bero, Suk.