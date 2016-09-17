Alanyaspor-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Trabzonspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ilk 11'leri ise şöyle:
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Omerou, Abdoulaye Ba, N'Sakala, Sackey, Deniz, Candeias, Emre, Guerrier, Vagner Love.
Trabzonspor: Onur, Mustafa, Uğur, Durica, Ibanez, Aytaç, Onazi, Castillo, Mehmet Ekici, Bero, Suk.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:59
- Kaptan dümende
Toplam 7
Yorum
Fevzi Saçlı Riekerink su gibi yumuşak bulduğu yerden kendine dere yapıyor. Ne aymaz bir milletiz.Avrupalının paraya secde ettiğinii ne zaman anlayacağız
- Süper rotasyon
Toplam 14
Yorum
BJK 1903 LEVO. sen cok biliyorun onun ciinmi yönetim adama yilik 3.3 arti 2,5 = 5,8 mil.euro para verioyr senin dedigin gibi sende 6-7 gol atsin diye sen galiba fb veya gs yönetiminle karistirdin bizim yönetim ismi olana deyil is yapacak kisiye parayi veriyor ama bu demek deyil ki hepisi süper cikacak hani bana dersen adam 16-17 gol atar neyse diyecem iyi sacmalamisin o 6-7 golü ömer bile atar bak cenk demiyorum cünkü cenk daha fazlasin atacak zaten tamam kendi görüsün olabilir lafim yok ama kesin kes öylemis gibi lans etme taraftarlara.
- Fener’de deprem!
Toplam 100
Yorum
4-1-3-2 Fabiano-v.d.Wiel-Kjaer-Skrtel-Semih Yuvakuran:) Topal-Alper(Ozan)-Lens-Volkan(Stoch)-Sow-RvP. Sowda kendine gelemsi lazim sisimis Camiz gibi
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