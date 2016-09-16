G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile 33. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Rize maçında 121 gün sonra taraftarıyla buluşacak.
33. randevu
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 22 kez rakibini mağlup ederken, 5 kez de mavi-yeşililer sahadan galip ayrıldı. 5 karşılaşmada ise rakipler yenişemedi. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynadığı 16 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.
Galatasaray, 121 gün sonra taraftarına kavuşuyor
Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken Galatasaray, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki cezası nedeniyle ilk hafta TT Arena'da oynanan Kardemir Karabükspor maçını seyircisiz oynadı. Bu hafta Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçla taraftarıyla buluşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, en son 121 gün önce Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Kayserispor maçında taraftarı önünde top koşturmuştu.
Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçı 5 bin 500 kişi izlemişti.
Rize deplasmanda kayıp
Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon 11, bu sezon da 1 kez oynadığı deplasman maçlarından 3 puanla dönemedi. Mavi-yeşilliler bu maçlarda 10 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Koray Günter, Kolbeinn Sigthorsson ve Lukas Podolski sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynamayacak.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmada Tolga Özkalfa düdük çalacak. Özkalfa'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Baki Tuncay Akkın yapacak.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:18
- VİKİNG
Toplam 32
Yorum
kızgın özgür ne alaka kardeşim herkezin oyunu başka oyun tarzı başka çok saçmalıyorsunuz kendinize gelin
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.