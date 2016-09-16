G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile 33. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Rize maçında 121 gün sonra taraftarıyla buluşacak.
33. randevu
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 22 kez rakibini mağlup ederken, 5 kez de mavi-yeşililer sahadan galip ayrıldı. 5 karşılaşmada ise rakipler yenişemedi. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynadığı 16 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.
Galatasaray, 121 gün sonra taraftarına kavuşuyor
Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken Galatasaray, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki cezası nedeniyle ilk hafta TT Arena'da oynanan Kardemir Karabükspor maçını seyircisiz oynadı. Bu hafta Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçla taraftarıyla buluşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, en son 121 gün önce Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Kayserispor maçında taraftarı önünde top koşturmuştu.
Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçı 5 bin 500 kişi izlemişti.
Rize deplasmanda kayıp
Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon 11, bu sezon da 1 kez oynadığı deplasman maçlarından 3 puanla dönemedi. Mavi-yeşilliler bu maçlarda 10 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Koray Günter, Kolbeinn Sigthorsson ve Lukas Podolski sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynamayacak.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmada Tolga Özkalfa düdük çalacak. Özkalfa'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Baki Tuncay Akkın yapacak.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:18
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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