 G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda

    G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda

    , Süper Lig’in 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile 33. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Rize maçında 121 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

    Toto Süper Lig'in 4. haftasında , yarın saat 20.30'da TT Arena'da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada bulunurken, mavi-yeşiller ise 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlikle 10. sırada yer alıyor.

    33. randevu
    İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 22 kez rakibini mağlup ederken, 5 kez de mavi-yeşililer sahadan galip ayrıldı. 5 karşılaşmada ise rakipler yenişemedi. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynadığı 16 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.

    Galatasaray, 121 gün sonra taraftarına kavuşuyor
    Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken Galatasaray, ile oynanan Süper Kupa maçındaki cezası nedeniyle ilk hafta TT Arena'da oynanan Kardemir maçını seyircisiz oynadı. Bu hafta Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçla taraftarıyla buluşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, en son 121 gün önce Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan maçında taraftarı önünde top koşturmuştu.

    Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçı 5 bin 500 kişi izlemişti.

    Rize deplasmanda kayıp
    Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon 11, bu sezon da 1 kez oynadığı deplasman maçlarından 3 puanla dönemedi. Mavi-yeşilliler bu maçlarda 10 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Koray Günter, Kolbeinn Sigthorsson ve Lukas Podolski sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynamayacak.

    Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmada Tolga Özkalfa düdük çalacak. Özkalfa'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Baki Tuncay Akkın yapacak.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray ile Ç. Rizespor 33. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle