Derbi biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.
Beşiktaş'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçın ayrıca VIP tribün biletleri 950, yemekli blokların fiyatları ise 950 ila 1100 liradan satılıyor.
Taraftarlar biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecek.
Satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450 TL
Kategori 2: 400 TL
Kategori 3: 375 TL
Kategori 4: 325 TL
Kategori 5: 275 TL
Kategori 6: 250 TL
Kategori 7: 160 TL
Kategori 8: 150 TL
VIP: 950 TL
1903 A-E Blok: 950 TL (Yemekli)
1903 B-D Blok: 1000 TL (Yemekli)
1903 C Blok: 1100 TL (Yemekli)
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:55
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
- Bu nasıl adalet!
Toplam 25
Yorum
murat TFF'nin siz ne zaman dürüst ve adaletli olduğunu gördünüz.
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