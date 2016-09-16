 Derbi biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Derbi biletleri satışa çıktı

    Derbi biletleri satışa çıktı

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında ile arasında oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena'da 24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi maçın biletleri 150 ila 450 liradan satışa çıkarıldı.

    'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçın ayrıca VIP tribün biletleri 950, yemekli blokların fiyatları ise 950 ila 1100 liradan satılıyor.

    Taraftarlar biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecek.

    Satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 450 TL

    Kategori 2: 400 TL

    Kategori 3: 375 TL

    Kategori 4: 325 TL

    Kategori 5: 275 TL

    Kategori 6: 250 TL

    Kategori 7: 160 TL

    Kategori 8: 150 TL

    VIP: 950 TL

    1903 A-E Blok: 950 TL (Yemekli)

    1903 B-D Blok: 1000 TL (Yemekli)

    1903 C Blok: 1100 TL (Yemekli)

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:55
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