Derbi biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.
Beşiktaş'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçın ayrıca VIP tribün biletleri 950, yemekli blokların fiyatları ise 950 ila 1100 liradan satılıyor.
Taraftarlar biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecek.
Satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450 TL
Kategori 2: 400 TL
Kategori 3: 375 TL
Kategori 4: 325 TL
Kategori 5: 275 TL
Kategori 6: 250 TL
Kategori 7: 160 TL
Kategori 8: 150 TL
VIP: 950 TL
1903 A-E Blok: 950 TL (Yemekli)
1903 B-D Blok: 1000 TL (Yemekli)
1903 C Blok: 1100 TL (Yemekli)
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:55
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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