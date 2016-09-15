Galatasaray'ın hocası Snejider
Sarı-kırmızılı kulübü gizlice Alp Yalman yönetiyor. Takımın teknik direktörü de Jan Olde Riekerink değil Wesley Sneijder... Riekerink, Hollandalı bir oyuncak! Burak Yılmaz’dan sonra Selçuk’u da yollamak istiyorlar. Kayseri maçında iyi oynamasına rağmen oyundan çıkarıldı. Galibiyete Sneijder cuntası izin vermedi.
Alp Yalman, Galatasaray'ı gizlice yönetiyor. Takımın teknik direktörü de Riekerink değil Sneijder. Riekerink onun kuklası... Sneijder'in istediği Selçuk'u temizlemek. Riekerink'in yaptığı da o. Galatasaray'da Kayserispor maçının birinci dakikasında gözle görülür şekilde eskisinden farklı oynayan iki adam vardı: Selçuk ve Yasin...
Selçuk ileriye oynamaya başlamıştı, eski Selçuk değildi. 'Nihayet Selçuk geri dönüyor' derken, gol pozisyonuna giren, adam eksilten 'Yasin de kendisini hatırladı' diyorduk; ikinci yarıda bu futbolcular sahada yok.
Kaptanlık pazubandı Sneijder'in kolunda.
Sneijder, geçen sene Donk'u takıma sokmaya çalıştı, olmadı. Şimdi De Jong'u aldırdı. Ona yer açılması için de Selçuk İnan ve Yasin'in bu takımdan uzaklaştırılması lazım.
YALMAN SELÇUK'U İSTEMİYOR
Galatasaray'ın içinden bu konuyla ilgili bana bilgi geldi, 'Bu söylediklerin doğru ama fikir Sneijder'in değil' dendi. Selçuk ve onun oluşturduğu yerli grubun Galatasaray içinde temizlenmesi gerektiği fikrini veren Alp Yalman'dır dediler. Galatasaray'ın bu duruma düşmesinin nedeninin Selçuk ve Burak'ın oluşturduğu grup olduğunu Alp Yalman'a söylemişler. O da inanmış ve Burak'tan kurtulmuşlar, Selçuk ve diğerlerinden de kurtulacaklaşmış.
Alp Yalman'ın kararı bu. Ondan bundan duyduğunla Galatasaray yönetilir mi! Bu Galatasaray'ın iflah olma imkanı var mı? Dursun Özbek yönetiminin Galatasaray'ı getirdiği yer burası.
ÇEKİRGE 3 DEFA SIÇRAMADI!
İki tane palavradan hezimetle bitecekken kazanılmış maç. En kazanmaya layık oynadığı maç Kayseri'ydi.
Çekirge 3. defa sıçramadı. Kazanması da gerekirdi ama Sneijder cuntası izin vermedi.
Riekerink, Selçuk'un iyi oynamaya başladığını gördü, Yasin gol attı. İkinci yarı başarılı oyunlarını sürdürmesinler diye aldı oyundan.
Riekerink ne yaptığının farkında değil çünkü ipler başkasında.
Riekerink Hollandalı oyuncak! Hakemler de skora etki eden hatalar yapıyor.
Yasin'e verilmeyen penaltıyı geç bir kenara, bu Hakan Kutlu'nun takımının Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçlardaki toplam faul sayısı 40.
Bu faullerin yarısı kapılan toplarla santra geçilirken yapıldı. Bu taktik fauller yüzünden kimseye kart çıkmadı. FIFA ve UEFA kıyameti koparıyor. Hakemler bir kere uyarın sonra kartınızı çıkarın.
BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın perişan hali, hiç şampiyonluğa oynayacak görüntüsü olmaması; kötünün iyisi Beşiktaş'ı favori gösteriyor ama bir G.Saraylı olarak Şenol Güneş içimi rahatlatıyor!
Bu kadar isabetli transfer yapan Beşiktaş'ın stoperleri Marcelo ile Tosiç mi? Hem de Şenol Güneş gibi savunmaya önem veren bir hocanın takımında bu kadar hücum adamı varken, en kritik yerde iki tane kale gibi adam olması gerekiyor. İyi olan yere daha iyisini alırken, zayıf olan yere kimseyi almazsan o transfere soru işareti koyarım. Beşiktaş'ın ligde favori gösterilmesinin nedeni Fenerbahçe ile Galatasaray'ın halinin perişan olması.
Onların hiç şampiyon olacak görüntüsü olmadığı için kötünün iyisi Beşiktaş'ı ben de favori görüyorum.
YERLEŞİK TAKIM ÇIKARAMAZ
Büyük takım olduğun zaman yerleşik takım olacaksın. Bu kadrodan Şenol Güneş'in yerleşik takım çıkaramacağını gördüm. Benfica maçı diye ligde birçok oyuncuyu kenara aldığını düşünüyoruz. Quaresma'yı ne zaman sahiplendi. Beşiktaş'a geldiğinden beri sahiplendiğini hissettiniz mi? Mecbur kaldığı için oynatıyordu. Karabükspor maçının en iyisi Ömer ve Talisca'ydı. Bunlar oyundan aldığı adamlar.
TUDOR BÜYÜK YANLIŞ YAPTI
Karabük hocası çok büyük bir yanlış yaptı. İlk yarıyı deplasmanda oynuyorum diye kontrollü oynadı. Beşiktaş'a karşı böyle oynarsan skor 2-0 olur. İkinci yarı Beşiktaş beklemeye geçti, Benfica'yı düşünerek.
Karabük bir gol attı, ikincisi de atıyordu.
Oğuzhan'ın attığı penaltıyı veren Serkan Çınar, daha ağırını Caner yaptığı zaman vermedi. O penaltıyı verse, Caner ikinci sarıdan atılacak ve Beşiktaş 10 kişi ikinci yarıya başlayacaktı. Tudor, Beşiktaş savunmasının göbeğinin nasıl açık olduğunu görmedi. Maçın başından cesaret edip saldırsaydı, bu maç nasıl biterdi bilmiyorum. Karabük maçı Beşiktaş için ölçü değil ama Şenol Güneş için bir Galatasaraylı olarak içimi rahatlatan bir ölçü.
ADVOCAAT KAHRAMAN OLURDU
Bursaspor'un oyun tarzı Fenerbahçe'nin istediği gibiydi ama bu maçta olmadı.
Mükemmel diye yazılan hakem de çok uğraştı! Yorum hakkını bir takım lehine kullanan bir hakem daha görmedim. Volkan Şen hakeme söylenmedik laf bırakmadı. Volkan'a gösterilmeyen karta ve Bursasporlu Faty'ye verilen karta bakın. Fenerbahçe, Roman'ı çıkarıp bir forvet daha soktuğunda hâlâ hücum etmeyi düşünemedi Bursaspor.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, hücum edecek adamları kenara alıyordu. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra Hamza Hamzaoğlu'nun yenilmek için her şeyi yaptığı Bursaspor'a karşı Fenerbahçe, girdiği pozisyonları değerlendirseydi Advocaat kahraman olacaktı.
Adam 8 forveti olsa hepsini koyacak. Hamza'nın yaptıklarına inanamadım. Bu arada birçok maçta bariz hakem hataları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, oyunu ve skoru etkileyen bu hakem hatalarına bir çözüm bulması gerekir.
Selçuk ileriye oynamaya başlamıştı, eski Selçuk değildi. 'Nihayet Selçuk geri dönüyor' derken, gol pozisyonuna giren, adam eksilten 'Yasin de kendisini hatırladı' diyorduk; ikinci yarıda bu futbolcular sahada yok.
Kaptanlık pazubandı Sneijder'in kolunda.
Sneijder, geçen sene Donk'u takıma sokmaya çalıştı, olmadı. Şimdi De Jong'u aldırdı. Ona yer açılması için de Selçuk İnan ve Yasin'in bu takımdan uzaklaştırılması lazım.
YALMAN SELÇUK'U İSTEMİYOR
Galatasaray'ın içinden bu konuyla ilgili bana bilgi geldi, 'Bu söylediklerin doğru ama fikir Sneijder'in değil' dendi. Selçuk ve onun oluşturduğu yerli grubun Galatasaray içinde temizlenmesi gerektiği fikrini veren Alp Yalman'dır dediler. Galatasaray'ın bu duruma düşmesinin nedeninin Selçuk ve Burak'ın oluşturduğu grup olduğunu Alp Yalman'a söylemişler. O da inanmış ve Burak'tan kurtulmuşlar, Selçuk ve diğerlerinden de kurtulacaklaşmış.
Alp Yalman'ın kararı bu. Ondan bundan duyduğunla Galatasaray yönetilir mi! Bu Galatasaray'ın iflah olma imkanı var mı? Dursun Özbek yönetiminin Galatasaray'ı getirdiği yer burası.
ÇEKİRGE 3 DEFA SIÇRAMADI!
İki tane palavradan hezimetle bitecekken kazanılmış maç. En kazanmaya layık oynadığı maç Kayseri'ydi.
Çekirge 3. defa sıçramadı. Kazanması da gerekirdi ama Sneijder cuntası izin vermedi.
Riekerink, Selçuk'un iyi oynamaya başladığını gördü, Yasin gol attı. İkinci yarı başarılı oyunlarını sürdürmesinler diye aldı oyundan.
Riekerink ne yaptığının farkında değil çünkü ipler başkasında.
Riekerink Hollandalı oyuncak! Hakemler de skora etki eden hatalar yapıyor.
Yasin'e verilmeyen penaltıyı geç bir kenara, bu Hakan Kutlu'nun takımının Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçlardaki toplam faul sayısı 40.
Bu faullerin yarısı kapılan toplarla santra geçilirken yapıldı. Bu taktik fauller yüzünden kimseye kart çıkmadı. FIFA ve UEFA kıyameti koparıyor. Hakemler bir kere uyarın sonra kartınızı çıkarın.
BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın perişan hali, hiç şampiyonluğa oynayacak görüntüsü olmaması; kötünün iyisi Beşiktaş'ı favori gösteriyor ama bir G.Saraylı olarak Şenol Güneş içimi rahatlatıyor!
Bu kadar isabetli transfer yapan Beşiktaş'ın stoperleri Marcelo ile Tosiç mi? Hem de Şenol Güneş gibi savunmaya önem veren bir hocanın takımında bu kadar hücum adamı varken, en kritik yerde iki tane kale gibi adam olması gerekiyor. İyi olan yere daha iyisini alırken, zayıf olan yere kimseyi almazsan o transfere soru işareti koyarım. Beşiktaş'ın ligde favori gösterilmesinin nedeni Fenerbahçe ile Galatasaray'ın halinin perişan olması.
Onların hiç şampiyon olacak görüntüsü olmadığı için kötünün iyisi Beşiktaş'ı ben de favori görüyorum.
YERLEŞİK TAKIM ÇIKARAMAZ
Büyük takım olduğun zaman yerleşik takım olacaksın. Bu kadrodan Şenol Güneş'in yerleşik takım çıkaramacağını gördüm. Benfica maçı diye ligde birçok oyuncuyu kenara aldığını düşünüyoruz. Quaresma'yı ne zaman sahiplendi. Beşiktaş'a geldiğinden beri sahiplendiğini hissettiniz mi? Mecbur kaldığı için oynatıyordu. Karabükspor maçının en iyisi Ömer ve Talisca'ydı. Bunlar oyundan aldığı adamlar.
TUDOR BÜYÜK YANLIŞ YAPTI
Karabük hocası çok büyük bir yanlış yaptı. İlk yarıyı deplasmanda oynuyorum diye kontrollü oynadı. Beşiktaş'a karşı böyle oynarsan skor 2-0 olur. İkinci yarı Beşiktaş beklemeye geçti, Benfica'yı düşünerek.
Karabük bir gol attı, ikincisi de atıyordu.
Oğuzhan'ın attığı penaltıyı veren Serkan Çınar, daha ağırını Caner yaptığı zaman vermedi. O penaltıyı verse, Caner ikinci sarıdan atılacak ve Beşiktaş 10 kişi ikinci yarıya başlayacaktı. Tudor, Beşiktaş savunmasının göbeğinin nasıl açık olduğunu görmedi. Maçın başından cesaret edip saldırsaydı, bu maç nasıl biterdi bilmiyorum. Karabük maçı Beşiktaş için ölçü değil ama Şenol Güneş için bir Galatasaraylı olarak içimi rahatlatan bir ölçü.
ADVOCAAT KAHRAMAN OLURDU
Bursaspor'un oyun tarzı Fenerbahçe'nin istediği gibiydi ama bu maçta olmadı.
Mükemmel diye yazılan hakem de çok uğraştı! Yorum hakkını bir takım lehine kullanan bir hakem daha görmedim. Volkan Şen hakeme söylenmedik laf bırakmadı. Volkan'a gösterilmeyen karta ve Bursasporlu Faty'ye verilen karta bakın. Fenerbahçe, Roman'ı çıkarıp bir forvet daha soktuğunda hâlâ hücum etmeyi düşünemedi Bursaspor.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, hücum edecek adamları kenara alıyordu. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra Hamza Hamzaoğlu'nun yenilmek için her şeyi yaptığı Bursaspor'a karşı Fenerbahçe, girdiği pozisyonları değerlendirseydi Advocaat kahraman olacaktı.
Adam 8 forveti olsa hepsini koyacak. Hamza'nın yaptıklarına inanamadım. Bu arada birçok maçta bariz hakem hataları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, oyunu ve skoru etkileyen bu hakem hatalarına bir çözüm bulması gerekir.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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