4. hafta heyecanı yarın başlıyor
Ligde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Kardemir Karabükspor evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, Bursaspor da Kayserispor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
17 Eylül Cumartesi:
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)
18 Eylül Pazar:
17.00 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
19.30 Gaziantepspor-Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)
20.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)
19 Eylül Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:57
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
4. hafta heyecanı yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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