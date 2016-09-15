 4. hafta heyecanı yarın başlıyor – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    4. hafta heyecanı yarın başlıyor

    4. hafta heyecanı yarın başlıyor

    Ligde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

    Toto Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

    Kardemir evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, da Kayserispor'u konuk edecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    19.00 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    20.00 -Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    17 Eylül Cumartesi:

    18.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

    20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)

    18 Eylül Pazar:

    17.00 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

    17.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

    19.30 Gaziantepspor-Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)

    20.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)

    19 Eylül Pazartesi:

    20.00 -Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4. hafta heyecanı yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.