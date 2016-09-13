4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
16 EYLÜL CUMA
19.00: Kardemir Karabükspor - Antalyaspor : Cüneyt Çakır
20.00: Bursaspor - Kayserispor : Alper Ulusoy
17 EYLÜL CUMARTESİ
18.00: Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor : Halil Umut Meler
20.30: Galatasaray - Çaykur Rizespor : Tolga Özkalfa
18 EYLÜL PAZAR
17.00: Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği : Fırat Aydınus
17.00: Osmanlıspor - Adanaspor : Abdülkadir Bitigen
19.30: Gaziantepspor - Medipol Başakşehir : Özgür Yankaya
20.00: Akhisar Belediye - Beşiktaş : Bülent Yıldırım
19 EYLÜL PAZARTESİ
20.00: Kasımpaşa - Fenerbahçe : Hüseyin Göçek
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:31
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.