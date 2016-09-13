 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

    4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

    16 EYLÜL CUMA

    19.00: Kardemir Karabükspor - Antalyaspor :

    20.00: Bursaspor - Kayserispor : Alper Ulusoy

    17 EYLÜL CUMARTESİ

    18.00: Aytemiz - Trabzonspor : Halil Umut Meler

    20.30: Galatasaray - Çaykur Rizespor : Tolga Özkalfa

    18 EYLÜL PAZAR

    17.00: Atiker Konyaspor - : Fırat Aydınus

    17.00: Osmanlıspor - : Abdülkadir Bitigen

    19.30: Gaziantepspor - Medipol Başakşehir : Özgür Yankaya

    20.00: Akhisar Belediye - Beşiktaş : Bülent Yıldırım

    19 EYLÜL PAZARTESİ

    20.00: Kasımpaşa - Fenerbahçe : Hüseyin Göçek

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:31
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