4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
16 EYLÜL CUMA
19.00: Kardemir Karabükspor - Antalyaspor : Cüneyt Çakır
20.00: Bursaspor - Kayserispor : Alper Ulusoy
17 EYLÜL CUMARTESİ
18.00: Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor : Halil Umut Meler
20.30: Galatasaray - Çaykur Rizespor : Tolga Özkalfa
18 EYLÜL PAZAR
17.00: Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği : Fırat Aydınus
17.00: Osmanlıspor - Adanaspor : Abdülkadir Bitigen
19.30: Gaziantepspor - Medipol Başakşehir : Özgür Yankaya
20.00: Akhisar Belediye - Beşiktaş : Bülent Yıldırım
19 EYLÜL PAZARTESİ
20.00: Kasımpaşa - Fenerbahçe : Hüseyin Göçek
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:31
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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