Salı günü satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu.
Müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:
Misafir Takım: 100 TL
Spil Kale arkası: 100 TL
Akigo Maraton 110 TL
Kapalı: 130 TL
VIP Kapalı: 150 TL
- 08 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:52
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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