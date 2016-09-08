Salı günü satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu.
18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçın biletleri 13 Eylül 2016 Salı günü saat 10.00'da stat gişeleri, Akhisar Kapalı Spor Salonu, passo.com.tr ve Passolig gişelerinde satışa çıkacak. Siyah-beyazlı taraftar için Gediz kale arkasında 3 bin kişilik yer ayrıldığı bildirildi.
Müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:
Misafir Takım: 100 TL
Spil Kale arkası: 100 TL
Akigo Maraton 110 TL
Kapalı: 130 TL
VIP Kapalı: 150 TL
Müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:
Misafir Takım: 100 TL
Spil Kale arkası: 100 TL
Akigo Maraton 110 TL
Kapalı: 130 TL
VIP Kapalı: 150 TL
- 08 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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