 Salı günü satışa çıkıyor – Fotomaç – 08 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Salı günü satışa çıkıyor

    Salı günü satışa çıkıyor

    Toto Süper Lig’in 4. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak - maçının bilet fiyatları belli oldu.

    18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçın biletleri 13 Eylül 2016 Salı günü saat 10.00'da stat gişeleri, Akhisar Kapalı Salonu, passo.com.tr ve Passolig gişelerinde satışa çıkacak. Siyah-beyazlı taraftar için Gediz kale arkasında 3 bin kişilik yer ayrıldığı bildirildi.

    Müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:

    Misafir Takım: 100 TL

    Spil Kale arkası: 100 TL

    Akigo Maraton 110 TL

    Kapalı: 130 TL

    VIP Kapalı: 150 TL
    1. 08 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:52
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