 İşte 3. hafta düdük çalacak isimler – Fotomaç – 08 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    İşte 3. hafta düdük çalacak isimler

    İşte 3. hafta düdük çalacak isimler

    Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de oynanacak sezonun üçüncü hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:

    10 Eylül Cumartesi:

    17.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

    19.00 Kayserispor-Galatasaray: Mete Kalkavan

    20.00 Adanaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan

    20.00 -Aytemiz Alanyaspor: Tolga Özkalfa

    21.15 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar

    11 Eylül Pazar:

    17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

    17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

    20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

    20.00 -: Bülent Yıldırım

    1. 08 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:26
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