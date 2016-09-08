İşte 3. hafta düdük çalacak isimler
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
10 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
19.00 Kayserispor-Galatasaray: Mete Kalkavan
20.00 Adanaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
20.00 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Tolga Özkalfa
21.15 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar
11 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Bülent Yıldırım
- 08 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:26
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
İşte 3. hafta düdük çalacak isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.