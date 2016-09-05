Namoğlu uyardı!
Değişen oyun kuralları ile ilgili önemli açıklamalar yapan Namoğlu, hakemlerin bunları titizlikle uygulayacağını belirtti ve herkesin azami dikkat etmesini istedi
HATASIZ HAKEM YOKTUR
Hata yapmayan hakem yoktur. Bizim için önemli olan hakemlerin karşılaşmayı en az hata ile tamamlamasıdır. Yeni kurallarda çok önemli değişiklikler var. Hakemlerimiz bu kuralları titizlikle uygulayacak, herkesin buna azami dikkat etmesini istiyoruz. Hakeme yönelik davranışlarda da kimseye taviz verilmeyecek. Scout sistemi kurup genç ve yetenekli hakemleri tespit edeceğiz. TFF Başkanı Yıldırım Demirören hakemlerin kendilerini geliştirmesi amacıyla her türlü desteği vermektedir.
ADALETİ MUTLAKA SAĞLAYACAĞIZ
Namoğlu hakemlerin adaletli şekilde yönetim göstermesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. MHK Başkanı, "Eğer bir hakem bir takım lehine verdiği kararı diğer takım için vermiyorsa bu kabul edilemez. Biz adaleti mutlaka sağlayacağız. Çizgi hakemliği uygulaması İngiltere, Almanya ve İspanya'da yok. Biz de gereksiz gördüğümüz için bu uygulamayı kaldırdık. 2018'den itibaren video hakem uygulaması gelecek.
- 05 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:17
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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