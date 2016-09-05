Namoğlu uyardı!

Değişen oyun kuralları ile ilgili önemli açıklamalar yapan Namoğlu, hakemlerin bunları titizlikle uygulayacağını belirtti ve herkesin azami dikkat etmesini istedi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu dün gece A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programına konuk oldu. Yazarımız Erman Toroğlu ile Serkan Korkmaz ve İlker Yağcıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Namoğlu önemli açıklamalar yaptı. Çarşamba ve perşembe günleri hakemler için Riva'da düzenlenecek seminerde değişen oyun kuralları ile ilgili son bilgilerin aktarılacağı hakemlerden azami dikkatli olmalarını isteyeceklerini söyleyen Namoğlu şunları söyledi:



HATASIZ HAKEM YOKTUR

Hata yapmayan hakem yoktur. Bizim için önemli olan hakemlerin karşılaşmayı en az hata ile tamamlamasıdır. Yeni kurallarda çok önemli değişiklikler var. Hakemlerimiz bu kuralları titizlikle uygulayacak, herkesin buna azami dikkat etmesini istiyoruz. Hakeme yönelik davranışlarda da kimseye taviz verilmeyecek. Scout sistemi kurup genç ve yetenekli hakemleri tespit edeceğiz. TFF Başkanı Yıldırım Demirören hakemlerin kendilerini geliştirmesi amacıyla her türlü desteği vermektedir.



ADALETİ MUTLAKA SAĞLAYACAĞIZ

Namoğlu hakemlerin adaletli şekilde yönetim göstermesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. MHK Başkanı, "Eğer bir hakem bir takım lehine verdiği kararı diğer takım için vermiyorsa bu kabul edilemez. Biz adaleti mutlaka sağlayacağız. Çizgi hakemliği uygulaması İngiltere, Almanya ve İspanya'da yok. Biz de gereksiz gördüğümüz için bu uygulamayı kaldırdık. 2018'den itibaren video hakem uygulaması gelecek.