 Bilet fiyatları belli oldu – Fotomaç – 05 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bilet fiyatları belli oldu

    Bilet fiyatları belli oldu

    Toto Süper Lig'in 3. haftasında ile arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları belli oldu.

    , Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi evinde 'ı ağırlayacak. 10 Ağustos Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçın bilet fiyatları belli oldu.

    Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

    Kale arkası: 100 TL
    Maraton 200 TL
    Doğu Alt: 200 TL
    Misafir: 100 TL
    1. 05 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:21
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