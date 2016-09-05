Bilet fiyatları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları belli oldu.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 10 Ağustos Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçın bilet fiyatları belli oldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Kale arkası: 100 TL
Maraton 200 TL
Doğu Alt: 200 TL
Misafir: 100 TL
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Kale arkası: 100 TL
Maraton 200 TL
Doğu Alt: 200 TL
Misafir: 100 TL
- 05 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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