İşte derbi tarihleri
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı maç programı açıklandı.
2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ilk yarı karşılaşma programının tamamı açıklandı. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk yarısı 16 hafta oynanacak ve 26 Aralık 2016 tarihinde sona erecek.
18 hafta oynanacak ligin ikinci yarısı ise 7, 8 ve 9 Ocak 2017 tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İşte derbi tarihleri:
24 Eylül Cumartesi, saat 20:00-Beşiktaş-Galatasaray
22 Ekim Cumartesi, saat 19:00-Galatasaray-Trabzonspor
5 Kasım Cumartesi, saat 19:00-Beşiktaş-Trabzonspor
20 Kasım Pazar, saat 20:00-Fenerbahçe-Galatasaray
3 Aralık Cumartesi, saat 19:00-Fenerbahçe-Beşiktaş
26 Aralık Pazartesi, saat 20:00-Trabzonspor-Fenerbahçe
İlk yarı programının tamamı şöyle:
- 04 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:57
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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