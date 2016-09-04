İşte derbi tarihleri
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı maç programı açıklandı.
2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ilk yarı karşılaşma programının tamamı açıklandı. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk yarısı 16 hafta oynanacak ve 26 Aralık 2016 tarihinde sona erecek.
18 hafta oynanacak ligin ikinci yarısı ise 7, 8 ve 9 Ocak 2017 tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İşte derbi tarihleri:
24 Eylül Cumartesi, saat 20:00-Beşiktaş-Galatasaray
22 Ekim Cumartesi, saat 19:00-Galatasaray-Trabzonspor
5 Kasım Cumartesi, saat 19:00-Beşiktaş-Trabzonspor
20 Kasım Pazar, saat 20:00-Fenerbahçe-Galatasaray
3 Aralık Cumartesi, saat 19:00-Fenerbahçe-Beşiktaş
26 Aralık Pazartesi, saat 20:00-Trabzonspor-Fenerbahçe
İlk yarı programının tamamı şöyle:
- 04 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:57
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
İşte derbi tarihleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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