 İşte derbi tarihleri – Fotomaç – 04 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İşte derbi tarihleri

    İşte derbi tarihleri

    Toto Süper Lig'in ilk yarı maç programı açıklandı.

    2016-2017 Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ilk yarı karşılaşma programının tamamı açıklandı. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk yarısı 16 hafta oynanacak ve 26 Aralık 2016 tarihinde sona erecek.

    18 hafta oynanacak ligin ikinci yarısı ise 7, 8 ve 9 Ocak 2017 tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

    İşte derbi tarihleri:
    24 Eylül Cumartesi, saat 20:00-Beşiktaş-
    22 Ekim Cumartesi, saat 19:00-Galatasaray-Trabzonspor
    5 Kasım Cumartesi, saat 19:00-Beşiktaş-Trabzonspor
    20 Kasım Pazar, saat 20:00--Galatasaray
    3 Aralık Cumartesi, saat 19:00--Beşiktaş
    26 Aralık Pazartesi, saat 20:00-Trabzonspor-Fenerbahçe

    İlk yarı programının tamamı şöyle:



























    1. 04 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte derbi tarihleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.