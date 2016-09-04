A SPOR‘da Toroğlu soracak Namoğlu yanıtlayacak
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, spor kanallarının en çok izlenen programı Takım Oyunu'na konuk oluyor. A Spor'da Serkan Korkmaz, Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu soracak Yusuf Namoğlu yanıtlayacak. Hakem performanslarını değerlendirecek Namoğlu, değişen kuralları analiz edecek ve tartışılan konulara açıklık getirecek. Takım Oyunu bugün 21.00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
- 04 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
A SPOR‘da Toroğlu soracak Namoğlu yanıtlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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