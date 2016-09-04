 A SPOR‘da Toroğlu soracak Namoğlu yanıtlayacak – Fotomaç – 04 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    A ‘da Toroğlu soracak Namoğlu yanıtlayacak

    A SPOR‘da Toroğlu soracak Namoğlu yanıtlayacak
    Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı , kanallarının en çok izlenen programı Takım Oyunu'na konuk oluyor. A Spor'da Serkan Korkmaz, ve İlker Yağcıoğlu soracak Yusuf Namoğlu yanıtlayacak. Hakem performanslarını değerlendirecek Namoğlu, değişen kuralları analiz edecek ve tartışılan konulara açıklık getirecek. Takım Oyunu bugün 21.00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
    1. 04 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A SPOR‘da Toroğlu soracak Namoğlu yanıtlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.