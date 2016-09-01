 Kulüplere ceza yağdı – Fotomaç – 01 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kulüplere ceza yağdı

    Kulüplere ceza yağdı

    PFDK, Toto Süper Lig'in 2. haftasında çeşitli nedenlerle kulüplere ceza verdi.

    PFDK'nın 01.09.2016 tarih ve 5 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şu şekilde:

    "Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve - Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Galatasaray'ın, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

    Atiker Konyaspor Kulübünün, 26.08.2016 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
    Antalyaspor'un, 26.08.2016 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Bursaspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,(Oyçokluğu)

    Kardemir Karabükspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan Kardemir - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Osmanlıspor Futbol Kulübü kaleci antrenörü Hakan Polat'ın, 28.08.2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor Kulübü - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
    1. 01 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulüplere ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.