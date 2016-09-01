Kulüplere ceza yağdı
PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında çeşitli nedenlerle kulüplere ceza verdi.
"Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Galatasaray'ın, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Atiker Konyaspor Kulübünün, 26.08.2016 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Antalyaspor'un, 26.08.2016 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Bursaspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan Bursaspor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,(Oyçokluğu)
Kardemir Karabükspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Osmanlıspor Futbol Kulübü kaleci antrenörü Hakan Polat'ın, 28.08.2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor Futbol Kulübü - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:30
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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