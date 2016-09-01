Kulüplere ceza yağdı
PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında çeşitli nedenlerle kulüplere ceza verdi.
PFDK'nın 01.09.2016 tarih ve 5 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şu şekilde:
"Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Galatasaray'ın, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Atiker Konyaspor Kulübünün, 26.08.2016 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Antalyaspor'un, 26.08.2016 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Bursaspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan Bursaspor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,(Oyçokluğu)
Kardemir Karabükspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Osmanlıspor Futbol Kulübü kaleci antrenörü Hakan Polat'ın, 28.08.2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor Futbol Kulübü - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
"Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Galatasaray'ın, 27.08.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Atiker Konyaspor Kulübünün, 26.08.2016 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Antalyaspor'un, 26.08.2016 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Bursaspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan Bursaspor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,(Oyçokluğu)
Kardemir Karabükspor Kulübünün, 28.08.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Osmanlıspor Futbol Kulübü kaleci antrenörü Hakan Polat'ın, 28.08.2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor Futbol Kulübü - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Kulüplere ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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