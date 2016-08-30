2. Haftanın 'En'leri
HAFTANIN YILDIZI - MOSSORO (BAŞAKŞEHİR)
İlk hafta Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği mücadelede tek golü atan Mossoro, Bursaspor deplasmanındaki 2-0'lık galibiyete de damgasını vurdu. Brezilyalı yıldız muhteşem oyununu 1 gol, 1 asistle süsledi, haftanın en değerli futbolcusu olmayı fazlasıyla hak etti.
HAFTANIN iSTATiSTiĞi - GALATASARAY TOPU VERMİYOR: 521 PAS
Cimbom, Tolga Ciğerci'nin gelişiyle birlikte orta alanda rakiplerine büyük üstünlük kurmaya başladı. Aslan, Akhisar deplasmanında yaptığı 521 pasla bu alanda haftanın en iyisi olmayı başardı.
HAFTANIN OLAYI - TEK GOL YEMEYEN BAŞAKŞEHİR
Ligdeki 18 takımın 17'si kalelerinde gol gördü. Abdullah Avcı'nın disiplinli sistemine uyan, Yalçın ve Epureanu ile geçilmeyen Medipol Başakşehir 2 hafta sonunda gol yemeyen tek takım unvanına sahip.
HAFTANIN TAKIMLARI
Galatasaray ve Karabükspor
HAFTANIN HOCASI
Igor Tudur (Karabükspor)
HAFTANIN HAKEMİ
Barış Şimşek (Osmanlıspor-Gençlerbirliği)
22 HÜCUM PASI YAPTI
F.Bahçe bastırdı 3 puanı alamadı.
Kanarya lige kötü başladı. 2 haftada topladığı puan sayısı sadece 1. Sarı-lacivertliler bu haftanın en fazla hücum pası yapan ekibi oldu. 22 ile rakiplerine fark atan Kanarya arzu ettiği 3 puana ulaşamadı.
SNEİJDER HIRSLIYDI
Maç boyunca 10 kez yokladı.
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, Akhisar deplasmanında bir hayli hareketliydi. Tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca rakip kaleye 10 şut yolladı. 4'ünde isabet buldu. Eren'in golünde asisti yaptı.
G.ANTEP SET ÇEKTİ
Trabzon 5 yılda 1 kez kazanabildi.
Bordo-mavililer, G.Antep deplasmanlarında sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Trabzonspor son 5 sezonda bu deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi. (Geçen sezon). Bu sezon da 1-0 mağlup oldu.
SOSA ARANIYOR
Beşiktaş şut atmayı unuttu
Kartal şampiyonlukla tamamladığı geçtiğimiz sezon maç başına 14.6 şut atıyordu. Bu sezon geride kalan 2 hafta sonunda bu ortalama 9. Bunda Sosa'nın kaybı etken oldu.
İlk hafta Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği mücadelede tek golü atan Mossoro, Bursaspor deplasmanındaki 2-0'lık galibiyete de damgasını vurdu. Brezilyalı yıldız muhteşem oyununu 1 gol, 1 asistle süsledi, haftanın en değerli futbolcusu olmayı fazlasıyla hak etti.
HAFTANIN iSTATiSTiĞi - GALATASARAY TOPU VERMİYOR: 521 PAS
Cimbom, Tolga Ciğerci'nin gelişiyle birlikte orta alanda rakiplerine büyük üstünlük kurmaya başladı. Aslan, Akhisar deplasmanında yaptığı 521 pasla bu alanda haftanın en iyisi olmayı başardı.
HAFTANIN OLAYI - TEK GOL YEMEYEN BAŞAKŞEHİR
Ligdeki 18 takımın 17'si kalelerinde gol gördü. Abdullah Avcı'nın disiplinli sistemine uyan, Yalçın ve Epureanu ile geçilmeyen Medipol Başakşehir 2 hafta sonunda gol yemeyen tek takım unvanına sahip.
HAFTANIN TAKIMLARI
Galatasaray ve Karabükspor
HAFTANIN HOCASI
Igor Tudur (Karabükspor)
HAFTANIN HAKEMİ
Barış Şimşek (Osmanlıspor-Gençlerbirliği)
22 HÜCUM PASI YAPTI
F.Bahçe bastırdı 3 puanı alamadı.
Kanarya lige kötü başladı. 2 haftada topladığı puan sayısı sadece 1. Sarı-lacivertliler bu haftanın en fazla hücum pası yapan ekibi oldu. 22 ile rakiplerine fark atan Kanarya arzu ettiği 3 puana ulaşamadı.
SNEİJDER HIRSLIYDI
Maç boyunca 10 kez yokladı.
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, Akhisar deplasmanında bir hayli hareketliydi. Tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca rakip kaleye 10 şut yolladı. 4'ünde isabet buldu. Eren'in golünde asisti yaptı.
G.ANTEP SET ÇEKTİ
Trabzon 5 yılda 1 kez kazanabildi.
Bordo-mavililer, G.Antep deplasmanlarında sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Trabzonspor son 5 sezonda bu deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi. (Geçen sezon). Bu sezon da 1-0 mağlup oldu.
SOSA ARANIYOR
Beşiktaş şut atmayı unuttu
Kartal şampiyonlukla tamamladığı geçtiğimiz sezon maç başına 14.6 şut atıyordu. Bu sezon geride kalan 2 hafta sonunda bu ortalama 9. Bunda Sosa'nın kaybı etken oldu.
- 30 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 19:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
2. Haftanın 'En'leri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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