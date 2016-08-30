 2. Haftanın 'En'leri – Fotomaç – 30 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    2. Haftanın 'En'leri

    2. Haftanın 'En'leri
    HAFTANIN YILDIZI - MOSSORO (BAŞAKŞEHİR)
    İlk hafta Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği mücadelede tek golü atan Mossoro, deplasmanındaki 2-0'lık galibiyete de damgasını vurdu. Brezilyalı yıldız muhteşem oyununu 1 gol, 1 asistle süsledi, haftanın en değerli futbolcusu olmayı fazlasıyla hak etti.

    HAFTANIN iSTATiSTiĞi - GALATASARAY TOPU VERMİYOR: 521 PAS
    Cimbom, Tolga Ciğerci'nin gelişiyle birlikte orta alanda rakiplerine büyük üstünlük kurmaya başladı. Aslan, Akhisar deplasmanında yaptığı 521 pasla bu alanda haftanın en iyisi olmayı başardı.

    HAFTANIN OLAYI - TEK GOL YEMEYEN BAŞAKŞEHİR
    Ligdeki 18 takımın 17'si kalelerinde gol gördü. Abdullah Avcı'nın disiplinli sistemine uyan, Yalçın ve Epureanu ile geçilmeyen Medipol Başakşehir 2 hafta sonunda gol yemeyen tek takım unvanına sahip.

    HAFTANIN TAKIMLARI
    ve

    HAFTANIN HOCASI
    Igor Tudur (Karabükspor)

    HAFTANIN HAKEMİ
    Barış Şimşek (Osmanlıspor-)

    22 HÜCUM PASI YAPTI
    F.Bahçe bastırdı 3 puanı alamadı.
    Kanarya lige kötü başladı. 2 haftada topladığı puan sayısı sadece 1. Sarı-lacivertliler bu haftanın en fazla hücum pası yapan ekibi oldu. 22 ile rakiplerine fark atan Kanarya arzu ettiği 3 puana ulaşamadı.

    SNEİJDER HIRSLIYDI
    Maç boyunca 10 kez yokladı.
    Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, Akhisar deplasmanında bir hayli hareketliydi. Tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca rakip kaleye 10 şut yolladı. 4'ünde isabet buldu. Eren'in golünde asisti yaptı.

    G.ANTEP SET ÇEKTİ
    Trabzon 5 yılda 1 kez kazanabildi.
    Bordo-mavililer, G.Antep deplasmanlarında sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Trabzonspor son 5 sezonda bu deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi. (Geçen sezon). Bu sezon da 1-0 mağlup oldu.

    SOSA ARANIYOR
    Beşiktaş şut atmayı unuttu
    Kartal şampiyonlukla tamamladığı geçtiğimiz sezon maç başına 14.6 şut atıyordu. Bu sezon geride kalan 2 hafta sonunda bu ortalama 9. Bunda Sosa'nın kaybı etken oldu.
    1. 30 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:48
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