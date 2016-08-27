İstanbul'da kazanan çıkmadı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Trabzonspor'a kaybeden İstanbul temsilcisi bu hafta evinde Adana ile berabere kalarak sezonun ilk puanıyla tanıştı. Ev sahibi 18. dakikada Shala ile devreyi 1-0 üstün kapattı. Skoru koruyamayan Kasımpaşa 66'da kalesinde golü gördü:1-1. Adanaspor adına golün sahibi Renan Diniz oldu.

Bu sonuçla iki takımda sezonun ilk puanlarıyla tanıştı.

10. dakikada ceza saha dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Koita'nın şutu kaleci Karacic'den sekti. Topu takip eden Titi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Adem'in sol çaprazdan şutunda kaleci topu uzaklaştırmayı başardı.

18. dakika sol kanattan Veigneau'nun ortasında ceza saha içinde bulunan Adem'in şutunda kaleci Karacic'den seken topu Shala iyi takip etti ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Digao'nun ceza sahasına girdikten sonra şutunda top kaleci Eray'dan döndü. Dönen topu takip eden Ronei'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Gueye'nin, Titi'yi geçtikten sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada Adanaspor beraberlik golünü buldu. Sağ taraftan Gueye'nin kullandığı köşe vuruşunda kale sahası önünde seken topu arka direkte boş pozisyondaki Diniz ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gueye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.