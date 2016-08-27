Gaziantepspor-Trabzonsor
Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında Gaziantepspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı deviren Trabzonspor, deplasmanda Gaziantepspor'u da yenerek seri yapmak istiyor. Gaziantep'te geride kalan 30 maçta ev sahibi takım 12, bordo-mavililer 9 kez galip geldi. Karadeniz ekibi, geçen sezon rakibini 1-0 mağlup ederek deplasmanda 3 sezon aradan sonra galip gelmişti. Bordo- mavililer, Gaziantepspor'u 1981-82 ve 1996-97'de 5-0, 1992- 93'teda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetleri.
İLK 11'LER
GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Alpay, Barış, Elyasa, Hintum, Muhammet İldiz, Abdülkadir, Emre, Putsila, Larsson, İlhan
TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Güray, Okay, Onazi, Yusuf, Mehmet, Castillo, Muhammet Demir
İLK 11'LER
GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Alpay, Barış, Elyasa, Hintum, Muhammet İldiz, Abdülkadir, Emre, Putsila, Larsson, İlhan
TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Güray, Okay, Onazi, Yusuf, Mehmet, Castillo, Muhammet Demir
- 27 Ağustos 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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