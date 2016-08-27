 Gaziantepspor-Trabzonsor – Fotomaç – 27 Ağustos 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    -Trabzonsor

    Gaziantepspor-Trabzonsor

    Toto Süper Lig'in 2.haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı deviren , deplasmanda 'u da yenerek seri yapmak istiyor. Gaziantep'te geride kalan 30 maçta ev sahibi takım 12, bordo-mavililer 9 kez galip geldi. Karadeniz ekibi, geçen sezon rakibini 1-0 mağlup ederek deplasmanda 3 sezon aradan sonra galip gelmişti. Bordo- mavililer, Gaziantepspor'u 1981-82 ve 1996-97'de 5-0, 1992- 93'teda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetleri.



    İLK 11'LER

    GAZİANTEPSPOR:     Gökhan, Alpay, Barış, Elyasa, Hintum, Muhammet İldiz, Abdülkadir, Emre, Putsila, Larsson, İlhan

    TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Güray, Okay, Onazi, Yusuf, Mehmet, Castillo, Muhammet Demir
    1. 27 Ağustos 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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