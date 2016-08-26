Cimbom galibiyette 7'ye 1 üstün
Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların 21 golüne, yeşil-siyahlılar 8 golle yanıt verdi.
Manisa'da yapılan 4 maçtan 3'ünü kazanıp, birini yitiren Galatasaray, deplasmanda 7 gol atıp, 4 gol yedi.
Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014 sezonunda Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. Geçen sezonki maçlarda ise Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.
- 26 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:05
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Cimbom galibiyette 7'ye 1 üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.