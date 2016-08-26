Cimbom galibiyette 7'ye 1 üstün

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 8 maçtan 7'sini Galatasaray , birini Akhisar Belediyespor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 21 golüne, yeşil-siyahlılar 8 golle yanıt verdi.

Manisa'da yapılan 4 maçtan 3'ünü kazanıp, birini yitiren Galatasaray, deplasmanda 7 gol atıp, 4 gol yedi.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014 sezonunda Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. Geçen sezonki maçlarda ise Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.