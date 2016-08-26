 Cimbom galibiyette 7'ye 1 üstün – Fotomaç – 26 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Cimbom galibiyette 7'ye 1 üstün

    Cimbom galibiyette 7'ye 1 üstün

    ile , Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

    Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 8 maçtan 7'sini , birini kazandı.

    Sarı-kırmızılıların 21 golüne, yeşil-siyahlılar 8 golle yanıt verdi.

    Manisa'da yapılan 4 maçtan 3'ünü kazanıp, birini yitiren Galatasaray, deplasmanda 7 gol atıp, 4 gol yedi.

    Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014 sezonunda Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. Geçen sezonki maçlarda ise Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

    1. 26 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:05
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