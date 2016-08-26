A.Konyaspor-Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak olan Beşiktaş ile Atiker Konya bugün Süper Lig'de karşılaşıyor.
Ligde 31. kez karşı karşıya gelen iki ekibin ezeli rekabetinde Beşiktaş 17-4 üstün. 9 maç berabere bitti. Atiker Konyaspor sahasında oynadığı son 23 lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Konyaspor, geçen sezon açılan Büyükşehir Bld. Konya Torku Arena'da toplam 34 lig maçına çıktı. Atiker Konyaspor bu maçlarda 21 galibiyet 8 beraberlik sadece 5 yenilgi aldı. Son 23 iç saha maçında sadece Galatasaray'a kaybeden Atiker Konyaspor 16 galibiyet 6 beraberlik aldı.
Galibiyette Beşiktaş fark atıyor
Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda Atiker Konyaspor'a sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş lig tarihi boyunca Konya deplasmanında 15 maça çıktı. Geçen sezon 34.haftada rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş 2006-07 sezonunda da aynı skorla kaybetmişti. İki takım toplamda 30 lig maçında karşılaşırken 17 kez Beşiktaş, 4 kez Torku Konyaspor kazandı, 9 maç berabere bitti.
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Rangelov.
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Marcelo, Necip, Tosic, Oğuzhan, Atiba, Tolgay, Quaresma, Olcay, Cenk Tosun
Galibiyette Beşiktaş fark atıyor
Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda Atiker Konyaspor'a sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş lig tarihi boyunca Konya deplasmanında 15 maça çıktı. Geçen sezon 34.haftada rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş 2006-07 sezonunda da aynı skorla kaybetmişti. İki takım toplamda 30 lig maçında karşılaşırken 17 kez Beşiktaş, 4 kez Torku Konyaspor kazandı, 9 maç berabere bitti.
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Rangelov.
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Marcelo, Necip, Tosic, Oğuzhan, Atiba, Tolgay, Quaresma, Olcay, Cenk Tosun
- 26 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
A.Konyaspor-Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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