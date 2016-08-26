 A.Konyaspor-Beşiktaş – Fotomaç – 26 Ağustos 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    A.Konyaspor-

    A.Konyaspor-Beşiktaş

    Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak olan ile Atiker Konya bugün Süper Lig'de karşılaşıyor.

    Ligde 31. kez karşı karşıya gelen iki ekibin ezeli rekabetinde 17-4 üstün. 9 maç berabere bitti. Atiker Konyaspor sahasında oynadığı son 23 lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Konyaspor, geçen sezon açılan Büyükşehir Bld. Konya Torku Arena'da toplam 34 lig maçına çıktı. Atiker Konyaspor bu maçlarda 21 galibiyet 8 beraberlik sadece 5 yenilgi aldı. Son 23 iç saha maçında sadece Galatasaray'a kaybeden Atiker Konyaspor 16 galibiyet 6 beraberlik aldı.

    Galibiyette Beşiktaş fark atıyor
    Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda Atiker Konyaspor'a sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş lig tarihi boyunca Konya deplasmanında 15 maça çıktı. Geçen sezon 34.haftada rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş 2006-07 sezonunda da aynı skorla kaybetmişti. İki takım toplamda 30 lig maçında karşılaşırken 17 kez Beşiktaş, 4 kez Torku Konyaspor kazandı, 9 maç berabere bitti.



    ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Rangelov.

    BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Marcelo, Necip, Tosic, Oğuzhan, Atiba, Tolgay, Quaresma, Olcay, Cenk Tosun
    1. 26 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A.Konyaspor-Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.